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3 февраля, 14:12

Москвич забаррикадировался в квартире и грозится выбросить ребёнка сожительницы

Москвич забаррикадировался в квартире и грозится выбросить из окна годовалого ребёнка своей сожительницы. Мужчина, предварительно, под наркотиками. На место едут экстренные службы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё происходит сейчас в одной из многоэтажек на улице Конёнкова в Бибирево. Местонахождение матери ребёнка сейчас выясняется. Очевидцы уговаривают мужчину не выбрасывать младенца из окна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / amtiko

Никита Никонов
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