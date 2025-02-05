C 1 марта вступают в силу новые законы о ЖКХ. Что изменится в квитанциях и правилах оплаты С 1 марта появится целый ряд значимых изменений, которые касаются сферы ЖКХ. Например, изменится порядок оплаты услуг по отоплению. Что нового ждёт жильцов? 4 февраля, 21:20 С 1 марта появятся новшества для жильцов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

С 1 марта 2025 года в России откажутся от равномерной системы оплаты за отопление. Дело в том, что сейчас есть два варианта. В одних домах жильцы платят за отопление равномерно в течение года. В квитанциях отображаются одинаковые суммы каждый месяц, независимо от сезона. В других люди платят только за реально потреблённое тепло по счётчикам. Теперь второй вариант распространят на всю страну.

Выбор способа оплаты отличается в зависимости от региона. С 1 марта вступает в силу постановление, в котором установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года.

— Если регион перейдёт на сезонную оплату, то вернуться к равномерной будет уже нельзя. Сейчас в разных субъектах РФ платежи осуществляются по-разному. В тех регионах, где идёт сезонная оплата, летом счета за коммунальные услуги ощутимо меньше, чем в период отопительного сезона, а у жильцов с другой системой — примерно одинаковые счета в течение года. В отношении материальной выгоды, я думаю, принципиальных изменений не произойдёт, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Регионы, которые с равномерной перейдут на сезонную систему расчётов, будут платить примерно столько же, сколько платили. Разница будет лишь в том, что в один момент счета будут меньше или больше.

— Насколько это удобно для граждан, вопрос спорный, но всё же это больше дело привычки. Безусловно, самый удобный и экономный вариант — установить индивидуальные теплосчётчики. Но, к сожалению, такая возможность есть далеко не везде. Например, её нет в старых домах, — добавила Полина Гусятникова.

Также закреплены положения, обеспечивающие взаимодействие между ГИС ЖКХ и единым порталом госуслуг при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Речь идёт о заочном голосовании. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

Она отметила, что к компетенции общего собрания собственников отнесено принятие решения об определении человека, который станет инициатором собрания. Он от имени собственников будет уполномочен использовать ГИС ЖКХ или региональную информационную систему при проведении общего собрания собственников в форме заочного голосования.

Как пояснила Србуи Иващенко, с 1 марта 2025 года допускается для проведения собраний использование только ГИС ЖКХ или региональных информационных систем. Использование других онлайн-платформ запретят.

Также стоит учесть, что с 1 марта 2025 года вступает в силу закон, который предусматривает создание механизма привлечения средств граждан для строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с применением счетов эскроу. Отличительная особенность нового механизма — урегулирование взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком.

Деньги заказчика будут размещены на счетах эскроу до предоставления банку (эскроу-агенту) сведений о государственной регистрации права собственности заказчика на жилой дом. При этом подрядчик будет финансировать строительство за счёт собственных или кредитных средств. Этот механизм позволяет гарантировать, что подрядчик не получит денег до завершения строительства, что защищает права заказчика.

Авторы Нина Важдаева