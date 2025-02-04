Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы и скрылся на чёрном «мерседесе»
SHOT: На западе Москвы произошла стрельба, введён план «Перехват»
На западе Москвы произошла стрельба, в нескольких районах столицы введён план «Перехват». Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала в начале девятого вечера неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия около одного из жилых домов на Кастанаевской улице. После этого он сёл в чёрный «мерседес» и уехал с места, сейчас его разыскивают. План «Перехват» введён в ЗАО и ближайших районах.
Данных о пострадавших пока нет, официальной информации о происшествии ещё не поступало.
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