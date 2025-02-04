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Регион
4 февраля, 17:48

Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы и скрылся на чёрном «мерседесе»

SHOT: На западе Москвы произошла стрельба, введён план «Перехват»

На западе Москвы произошла стрельба, в нескольких районах столицы введён план «Перехват». Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала в начале девятого вечера неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия около одного из жилых домов на Кастанаевской улице. После этого он сёл в чёрный «мерседес» и уехал с места, сейчас его разыскивают. План «Перехват» введён в ЗАО и ближайших районах.

Данных о пострадавших пока нет, официальной информации о происшествии ещё не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Никита Никонов
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