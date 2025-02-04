Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы и скрылся на чёрном «мерседесе»

По информации телеграм-канала в начале девятого вечера неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия около одного из жилых домов на Кастанаевской улице. После этого он сёл в чёрный «мерседес» и уехал с места, сейчас его разыскивают. План «Перехват» введён в ЗАО и ближайших районах.