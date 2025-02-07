Невидимка для радиоволн, Wi-Fi и лучей: Что известно про модный костюм для параноиков по технологиям НАСА Модельеры уверяют, что ткань костюма блокирует радиоволны и магнитное излучение. Костюм предназначен для сторонников теории заговора. 6 февраля, 21:31 Оболочка костюма покрыта серебром, через которое не проходят радиоволны и магнитное излучение. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © vollebak.com

Будущее уже здесь. Костюм из чистого серебра всего за 3990 фунтов стерлингов должен вызвать настоящий ажиотаж среди людей, которые считают, что за ними следят. Менее богатые люди могут купить пиджак и брюки по отдельности. За 2495 и 1495 фунтов стерлингов соответственно.

Костюм по технологии Curiosity

Новинка предназначена для покупателей, которые думают, что государство или отдельные компании отслеживают их местоположение или собирают о них информацию. Технология костюма основана на идее клетки Майкла Фарадея — английского учёного, который первым в 1836 году обнаружил, что электромагнитное излучение остаётся снаружи металлической клетки. Человек внутри может не опасаться не только магнитных полей, но и молний — их заряд будет «обтекать» клетку, а человек внутри неё останется невредимым.

Так выглядит костюм из серебра. Фото © vollebak.com

Производители утверждают, что ткань из чистого серебра создана в NASA. Её изобрели для испытаний на Земле марсохода Curiosity, когда понадобилось полностью экранировать любые внешние помехи. «Мы взяли эту технологию и превратили её в защитный костюм», — рекламируют новинку представители модного дома Vollebak.

Они утверждают, что внешняя оболочка костюма покрыта серебром, через которое не проходят радиоволны и магнитное излучение в диапазоне от 0,2 ГГц до 10 ГГц. То есть костюм не пропускает сигналы Wi-Fi, Bluetooth, волны Ku-диапазона, на которых вещает спутниковое телевидение, сигналы со спутников связи, а также сигналы от всех радиолокаторов. Ткани костюма полностью блокируют средне- и длинноволновое инфракрасное излучение. Это значит, что тепловизорами владельца костюма тоже не засечь. Кроме того, серебро, как позиционируют изобретатели новинки, защитит его от бактерий. Помимо всего вышеперечисленного, костюм сможет защитить мнительных граждан от электромагнитных волн 5G.

Нет слежке и кибератакам

Серебряный костюм имеет несколько карманов, в которые можно положить телефон. Один находится на левой стороне груди, другой — внутри правого бокового кармана. После этого его уже будет невозможно отследить. Можно даже не беспокоиться о том, что устройство включено. Другие устройства, положенные в карман, тоже будет невозможно отследить или взломать.

Устройства в кармане невозможно отследить. Фото © vollebak.com

Модельеры уверяют, что костюм удобен и его можно носить где угодно. Главное ваше отличие от других людей будет в том, что вы будете выглядеть крайне футуристично. К слову сказать, модный дом уже отличился на поприще создания защитных моделей. Он уже выпустил:

куртку, устойчивую к высоким температурам, — она может выдержать даже температуру лавы (до 1200 градусов по Цельсию);

одежду в форме кокона для путешествия к Марсу, защищающую от космической радиации.

Также в модном доме заявили, что разрабатывают плащ-невидимку Гарри Поттера.

Костюм от слежки и костюм для слежки

Мы не можем судить, использовали ли производители непосредственно технологии НАСА, но они сотрудничали с немецкой лабораторией Shieldex, которая специализируется на создании металлизированных тканей для аэрокосмической отрасли. Ткани необходимы для защиты спутниковых систем от кибератак. «Мы вступаем в эпоху всеобщей слежки, — считают изобретатели костюма, — и подобный девайс лишним не будет». Костюм уже доступен для предзаказа. Ну а в Интернете пока самой популярной реакцией на него остаётся вопрос — а где же шапочка из фольги, которая положена к такому костюму.

Впрочем, костюм наверняка найдёт своего покупателя, ведь пока пользователи Интернета смеются над новинкой, Правительство США заявило об открытии новой программы SMART ePANTS. Она направлена на разработку умной одежды, которая будет следить не только за владельцем, но и за всем вокруг. Датчики слежения и камеры будут встроены в текстиль, а отдельные нити станут микрофонами. Девайс будет заряжаться от тепла тела владельца, а его электронные части будут встроены в структуру ткани. Внешне вещи будут выглядеть как обычные рубашки, брюки или даже бельё.

Материал умной одежды будет следить не только за владельцем, но и за всем вокруг. Фото © dailymail.co.uk

Американцы уже заявили, что в первую очередь такую одежду получат разведчики и сотрудники Министерства обороны, Министерства внутренней безопасности и спасатели. После такой информации действительно понимаешь, что серебристый костюм и шапочка просто необходимы.

Авторы Александр Лаврентьев