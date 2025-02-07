«В конце туннеля всегда есть свет»: Исповедь кризисного психолога, которая 17 лет спасает жизни Кто такой психолог неотложной психологической помощи, как и почему он спасает человеческие жизни, когда люди обращаются за помощью и что такое выгорание, рассказывает сотрудник Московской службы психологической помощи Анна Ладыгина. 6 февраля, 21:25 Специалист Московской службы психологической помощи Анна Ладыгина. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Из личного архива Анны Ладыгиной

Когда люди доверяют свою жизнь и боль

Анна Ладыгина работает психологом экстренного направления уже 17 лет. Она прошла путь от сотрудника телефона доверия до заведующей мобильным сектором. Но до сих пор помнит первый звонок от человека, который стоял на краю крыши. «Мне, конечно, говорили, что это будет сложно, что я услышу много боли, но я была к этому готова», — вспоминает она.

И однажды вечером раздался звонок. Анна быстро сняла трубку. «Алло, телефон неотложной психологической помощи, я вас слушаю!» А на другом конце провода была тишина. Долгая тишина. Потом слабый и дрожащий молодой мужской голос произнёс: «Я не знаю, зачем я звоню. Наверное, чтобы кто-то знал...»

В этот момент Анну саму накрыла волна тревоги и страха. Тревога появилась из-за того, что было ничего не понятно, но ясно, что человек находится на грани. Это чувствовалось по голосу. А страх появился потому, что нужно было не выдать себя и контролировать эмоции. Её всегда учили быть предельно внимательной и сосредоточенной на проблемах человека, попавшего в беду. «Спасибо, что позвонили, — стараясь оставаться спокойной, сказала она. — Меня зовут Анна. Расскажите, что происходит». В трубке снова замолчали, а потом молодой мужчина почти шёпотом произнёс: «Я стою на крыше».

Сердце молодого психолога буквально ушло в пятки. Она закрыла глаза и постаралась собраться с мыслями. «Вы сейчас не один, — сказала она, — я здесь, с вами. Как вас зовут?» Голос мужчины прерывался. Он ответил, что ему всё надоело и что всё в жизни не имеет смысла. Анна ответила, что понимает — ему сейчас очень тяжело. «Но ведь вы позвонили. Значит, внутри у вас ещё есть надежда. Значит, вы на что-то надеетесь. Давайте просто с вами поговорим», — предложила она.

Сначала с трудом, почти шёпотом, мужчина начал разговаривать с Анной. Потом речь его полилась быстрее, ещё быстрее. Как будто прорвало плотину. Он рассказывал о своей жизни, о том, что всё разрушилось, что потерял работу, развёлся с женой, которую любил, что его проследует и гложет страшное чувство одиночества. Рассказал, что перестал видеть смысл в жизни, что стоит сейчас на краю крыши и представляет, как всё это закончится.

Анна Ладыгина работает психологом экстренного направления уже 17 лет. Фото © Из личного архива Анны Ладыгиной

Всё, что оставалось Анне, — это слушать и быть рядом. Постараться создать для собеседника безопасное пространство общения. Несмотря на внутреннее волнение, она старалась говорить спокойным, уверенным голосом, чтобы установить контакт. Задавала молодому человеку простые вопросы, старалась понять, что именно его привело к такой ситуации, как складывалась его жизнь и какие чувства он испытывает.

Когда он замолчал, Анна сказала, что не может ему обещать, что сразу станет лучше. «Но я знаю, что можно постараться найти выход из любой ситуации, в конце туннеля всегда есть свет». Она предложила мужчине попробовать вместе найти пути решения его проблем, найти смысл его жизни. И тут он начал тихо и горько плакать. По-видимому, он очень давно себя сдерживал и не плакал. Это были слёзы очищения.

— Я не знаю, как мне жить дальше, что мне делать, — говорил он.

— Вы уже сделали первый шаг на пути к новой жизни, — успокоила его Анна, — вы позвонили мне. Жить не всегда легко, жизнь — штука непредсказуемая и порой очень непростая. Для меня было бы важно, если бы вы сделали ещё один шаг и отошли от края крыши.

Тишина в трубке стала оглушительной. Анна буквально слышала, как стучит в висках кровь. От её слов зависела чья-то жизнь. И тут молодой человек сказал, что отошёл от края.

— Я закрыла глаза и почувствовала маленькую победу внутри себя, — вспоминает Анна Ладыгина, — Мы ещё долго говорили, пытались найти опору, новые смыслы жизни, какие-то ресурсы, пусть даже самые маленькие. То, на что можно опереться, ради чего можно сделать ещё несколько шажков вперёд, чтобы начать новую главу своей жизни.

Она предложила собеседнику обратиться за очной помощью, дала номер ближайшего кризисного центра. Когда телефонный разговор окончился, Анна поняла, что только что спасла чью-то жизнь.

Анна Ладыгина искренне убеждена: есть такие профессии, которые сами тебя выбирают. Фото © Из личного архива Анны Ладыгиной

Во время разговора ей было непросто. Анну одолевали разные чувства, но она с ними справилась. Это был первый звонок и первый человек, который доверил ей свою боль и свою жизнь. В этот момент психолог была убеждена: не всё в жизни можно исправить, но иногда достаточно одного звонка, одного слова, одного шага от края, чтобы всё изменилось.

Как Анна Ладыгина стала психологом

Анна Ладыгина искренне убеждена: есть такие профессии, которые сами тебя выбирают. Нельзя просто взять и стать психологом. Желание помогать, поддержать другого в сложной ситуации есть у многих людей, но профессионалами становятся единицы. «Ты либо психолог, либо нет!» Для Анны психология стала смыслом и целью жизни. Этой профессии она посвятила 17 лет.

Повлияла ли её профессия на повседневную жизнь и личные качества? Конечно, повлияла. Во-первых, это сделало её более внимательной и более участливой к состоянию других людей, в том числе и близких. Она больше сосредоточена на качестве общения, старается услышать собеседника, уловить его состояние. Признаётся, что очень бдительно относится к безопасности окружающей среды и, где бы ни находилась, всегда обращает внимание на запасные выходы, огнетушители и наличие аптечек.

Напряжение на работе иногда бывает таким, что и самой приходится после тяжёлых случаев обращаться за помощью к коллегам. «Психологи — это прежде всего люди с такими же чувствами, эмоциями, проблемами, какими-то жизненными обстоятельствами. И, конечно, бывают ситуации или проблемы клиента, которые могут на нас отражаться в большей или меньшей степени. И если мы понимаем, что определённые ситуации цепляют нас больше, чем нужно, что мы выходим из профессионального русла, то вынуждены и даже обязаны обращаться за помощью к коллегам!»

Рабочий день психолога Ладыгиной

Новый день на работе не бывает похож на предыдущие. Каждый раз это новые вызовы, новые смыслы, новые задачи, проблемы, совершенно не такие, как вчера. Нагрузка возрастает весной и осенью, когда жизнь человека меняется, изменяется продолжительность светового дня, сбиваются биоритмы, увеличивается эмоциональная напряжённость.

Одни люди трудно переносят периоды работы, когда отпуск уже прошёл, а до нового ещё очень далеко. Другие особенно остро чувствуют себя одинокими в праздники. Очень сильно в плане эмоционального истощения на людей влияет длинная зима. Осенью идёт вал звонков, связанных с новым учебным годом, с детско-родительской проблематикой.

Как отдыхают психологи

Анна любит активный образ жизни. Фото © Из личного архива Анны Ладыгиной

Психологи — такие же люди, как и все остальные, поэтому для них важно отдыхать. Анна выходные старается проводить в кругу семьи. Уделяет время близким людям, встречается с друзьями. Но домоседкой её не назовёшь. Любит активный образ жизни, движение, длительные прогулки по городу или на природе, путешествия. При первой же возможности зимой старается выбраться с семьёй за город, на природу. Катается на коньках и на сноуборде. А летом предпочитает бег, велосипед и плавание.