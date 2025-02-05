Пенсионеры получат доплату до конца февраля. Сколько она составит Стали известны сроки выплаты индексации до 9,5%. В то же время прибавка в этом году пройдет нетипично. Что изменилось в начислении пенсии? 5 февраля, 08:55 В феврале сделают прибавку к пенсии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обычно страховые пенсии повышают с 1 января. Этот год не стал исключением. Пенсионерам сделали прибавку на 7,3%. Впрочем, уже в конце января стало известно, что пройдёт вторая индексация. Дело в том, что размер прибавки зависит от уровня инфляции за предыдущий год. Предполагалось, что в 2024 году она составит 7,3%, но после окончательных подсчётов выяснилось, что цифра оказалась больше. Соответственно, и индексация к пенсии должна быть больше. В итоге она составит 9,5%.

Проиндексированные на 9,5% выплаты придут до 25 февраля. Тут стоит отметить, что за февраль пенсии повысят на 9,5%, а выплаты за январь скорректируют задним числом. Пенсионеры получат доплату к февральской пенсии. Таким образом, общий размер индексации составит 9,5%. При этом пенсии вырастут с 1 января 2025 года, и в феврале произведут выплату недополученной суммы за январь.

— Стоит учесть, что с этого года пенсии индексируются всем: и работающим, и неработающим пенсионерам. Однако для работающих не применяются коэффициенты индексации, которые действовали до 1 января 2025 года, — рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

Юрист также пояснила, что стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2025 года составляет 145 рублей 69 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8907 рублей 70 копеек.

Кроме того, стоит отметить, что в 2025 году можно сразу забрать всю сумму пенсионных накоплений. Правда, если она окажется менее 412 тысяч рублей. Для получения выплаты нужно подать заявление. Если же сумма накоплений более 412 тысяч рублей, то назначат ежемесячные выплаты. Размер их рассчитывается индивидуально. Всё зависит от суммы накоплений и установленного периода выплат.

Также с 1 февраля сделали прибавку к целому ряду социальных выплат, которые касаются в том числе и пенсионеров. Так, определённым категориям граждан установлены ежемесячные денежные выплаты и право на получение набора социальных услуг. Такие меры поддержки могут получить, например, инвалиды войны; определённые категории ветеранов боевых действий; люди, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; инвалиды; дети-инвалиды; люди, пострадавшие от воздействия радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Авторы Нина Важдаева