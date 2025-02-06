Мобильный оператор импортозаместил обработку данных Начались работы по миграции аналитической платформы мобильного оператора на отечественное программное обеспечение. 6 февраля, 13:42 Российские компании переходят на отечественное ПО. Обложка © Freepik

В соответствии с соглашением, заключённым между МегаФоном и Группой Arenadata, мобильный оператор приобрёл лицензии на три продукта вендора: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB на базе Greenplum/Greengage, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts на базе ClickHouse и экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объёмов данных любого типа ADH на базе Spark, Trino, Impala c возможностью хранения в HDFS и S3-совместимом Ozone.

Arenadata DB обеспечивает сбор, трансформацию и интерпретацию данных из более чем сотни систем-источников.

Arenadata QuickMarts позволяет проводить анализ большого объёма данных быстрее традиционных систем, без дополнительной нагрузки на хранилище. ADH решает прикладные задачи, такие как аналитика big data и алгоритмы машинного обучения.

Все три решения полностью замещают продукты иностранного ПО, используемого сейчас оператором, и закрывают текущие потребности в хранении и обработке корпоративных данных.

— Соглашению с Группой Arenadata предшествовал этап тестирования оператором всех продуктов компании, который занял более полугода. Сейчас процесс миграции перешёл в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно, — говорит Сергей Федорченко, директор по управлению корпоративными данными мобильного оператора.

Авторы Валерия Мишина