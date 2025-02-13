Миллион с копейками за B-класс: Что известно о новой Lada Iskra Лада Искра (Lada Iskra) — ожидаемая новинка «АвтоВАЗа» 2025, которую лично оценил Владимир Путин. Подробнее о модели, комплектации, цене и дате выхода автомобиля читайте в материале Life.ru. 12 февраля, 21:45 Лада Искра — новинка АвтоВАЗа 2025 года. Обложка © VK / Lada Iskra / Лада Искра

Что известно о новой Lada Iskra: первая партия машин сошла с конвейера АвтоВАЗа

СМИ сообщили, что 7 февраля АвтоВАЗ выпустил первую полноценную партию автомобилей Lada Iskra. С конвейера сошли 12 машин в кузове «универсал» и «универсал кросс», а также 8 автомобилей в кузове «седан». Партия из 20 штук окрашена эмалями «чёрная пантера», «белый ледниковый» и «платина».

История Lada Iskra

LADA Iskra начала свой путь в 2015 году. Эту бюджетную новинку планировали как преемника «Гранты», интегрировав её в глобальную линейку транспортных средств на базе CMF-B, разработанной союзом Renault – Nissan – Mitsubishi.

Производственные мощности в Тольятти были практически готовы к запуску модели летом 2022 года. Однако французский производитель покинул российский рынок в мае, передав АвтоВАЗу всю техническую документацию, производственное оборудование и тестовые образцы.

Проект XJO был полностью готов, когда Renault свернула деятельность. Презентацию автомобиля назначили на 2023 год, а старт продаж планировался в начале 2024-го. Однако обстоятельства заставили провести реинжиниринг «Искры», сохранив внешний облик и дизайн салона, но модернизировав технические компоненты и электронные системы.

Лада Искра уже была представлена на ПМЭФ. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Первый публичный показ LADA Iskra прошёл 5 июня 2024 года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Массовый выпуск новой модели планируется начать в феврале 2025 года на производственной площадке в Тольятти.

29 января 2025 года в Тольятти Владимир Путин ознакомился с актуальной линейкой автомобилей АвтоВАЗа и перспективными моделями. В их числе были Lada Iskra и Lada Aura. «Очень красивая [машина]», — сказал президент, когда подошёл к Lada Iskra Cross и заглянул в её салон. Он также сообщил о том, что в стране будут приняты меры для поддержки отечественного автопрома.

Позиционирование

Lada Iskra позиционируется как народный автомобиль B-сегмента, объединяющий комфорт, вместительность и доступную стоимость. В модельном ряду АвтоВАЗа новая модель займёт промежуточное положение: она будет выше Lada Granta, но уступит более крупной Lada Vesta. Ожидается, что Iskra придётся по душе как молодым водителям, так и семьям, ценящим надёжность и экономичность автомобиля.

Характеристики и комплектация

Габариты:

Размеры: длина — 4333 мм, ширина — 1777 мм, высота — 1517 мм.

Клиренс (дорожный просвет) — 170 мм.

Колёсная база — 2603 мм.

Шины: 185/65 R15.

Внешность:

Внешность Lada Iskra выполнена в фирменном «икс-стиле», для которого характерны стильная светотехника, хромированные «бумеранги» в переднем бампере и выразительные борта с рельефными выштамповками.

Новинка АвтоВАЗа выполнена в современном дизайне. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Передняя часть автомобиля во многом повторяет «Весту». Выштамповки на боковинах обыгрывают букву X, а задние фонари напоминают о концепт-каре XCode 2016 года.

Интерьер Lada Iskra включает:

Трёхспицевый мультируль с приливами в области правильного хвата.

Простую комбинацию приборов с двумя аналоговыми шкалами и небольшим «окошком» борткомпьютера между ними.

Центральную консоль с выступающим 8-дюймовым экраном медиацентра и тремя «шайбами» климатической установки.

Многие решения интерьера позаимствованы у продукции компании Renault, например руль, центральная консоль и мультимедийная система.

Лада Искра объединяет вместительность и комфорт. Фото VK / Lada Iskra / Лада Искра

В передней части салона располагаются кресла с боковым профилем, широкими интервалами регулировок и подогревом. На втором ряду — диван с тремя подголовниками, нормальный запас свободного пространства для пассажиров.

Моторы и трансмиссии:

Двигатели и коробки передач: в начальных версиях — 8-клапанный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра (90 л. с., 143 Нм) и 5-ступенчатая механическая коробка передач. За доплату доступно сочетание 16-клапанного двигателя 1,6 литра (106 л. с., 146 Нм) и 6-ступенчатой «механики» от китайского WLY. Флагманской версии по умолчанию положены 16-клапанный двигатель 1,6 литра и вариатор того же поставщика WLY. 2

Комплектация Lada Iskra:

Базовая версия (Lada Iskra E0). В оснащение войдут светодиодные ДХО, две подушки безопасности, тканевый салон, системы ABS и ESP, электроусилитель руля, обогрев зеркал, аудиосистема, 15-дюймовые штампованные диски, передние электростеклоподъёмники, центральный замок, бамперы в цвет кузова.

«Средняя» комплектация. В дополнение к перечисленным опциям — мультимедиасистема, кондиционер, подогрев передних кресел.

Топовая комплектация. Среди оснащения — климат-контроль, передние боковые подушки безопасности, парктроники, мультимедиасистема с сервисами «Яндекса», камера заднего вида, аудиосистема с шестью динамиками, обогрев лобового стекла, мультируль, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев задних сидений, руля, 16-дюймовые литые диски, противотуманные фары, подголовники задних кресел, микролифт водительского сиденья.

Цена:

Стоимость базовой версии — 1,2 млн рублей.

Цена «средней» комплектации составит 1,3 млн рублей.

Стоимость топовой комплектации — около 1,6 млн рублей.

Когда «Лада Искра» поступит в продажу

Серийное производство Lada Iskra стартует в феврале – марте 2025 года. У дилеров первые товарные автомобили должны появиться в мае – июне этого года.

Авторы Андрей Соколов