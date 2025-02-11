В Северной Осетии ввели план «Перехват» на трассе «Кавказ» после перестрелки

План «Перехват» введён в Северной Осетии после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ», в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас силовики разыскивают трёх местных жителей: 27-летних Сармата Габараева, Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева. В Ардоне введён план «Перехват».

Разыскиваемые после стрельбы в Северной Осетии. Фото © SHOT