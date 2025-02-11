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Регион
11 февраля, 07:31

В Северной Осетии ввели план «Перехват» на трассе «Кавказ» после перестрелки

План «Перехват» введён в Северной Осетии после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ», в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас силовики разыскивают трёх местных жителей: 27-летних Сармата Габараева, Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева. В Ардоне введён план «Перехват».

Разыскиваемые после стрельбы в Северной Осетии. Фото © SHOT

Разыскиваемые после стрельбы в Северной Осетии. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, накануне вечером расстреляли 30-летнего Хетага Х. из Ардона. Всего нападавшие выстрелили более 10 раз, позже — скрылись с места преступления. Хетага доставили в местную ЦРБ, где он и скончался.

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LIfe.ru

Никита Никонов
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