В Северной Осетии ввели план «Перехват» на трассе «Кавказ» после перестрелки
План «Перехват» введён в Северной Осетии после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ», в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас силовики разыскивают трёх местных жителей: 27-летних Сармата Габараева, Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева. В Ардоне введён план «Перехват».
Разыскиваемые после стрельбы в Северной Осетии. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, накануне вечером расстреляли 30-летнего Хетага Х. из Ардона. Всего нападавшие выстрелили более 10 раз, позже — скрылись с места преступления. Хетага доставили в местную ЦРБ, где он и скончался.
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