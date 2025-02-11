Российские магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за низких цен

Федеральные торговые сети направили обращение в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на необоснованно низкие цены на электронику в маркетплейсах. Подобная ситуация, как уточняют заявители, создаёт проблемы конкуренции в розничной торговле.

Как передаёт РБК данные ассоциации, согласно которым, разница в ценах между маркетплейсами и традиционной розницей достигает 70%. Это привело к падению продаж в физических магазинах на 16% в 2024 году. В то же время маркетплейсы стали лидерами по продаже смартфонов, заняв не менее 36% рынка, в то время как доля федеральных сетей снизилась до 34%. В сложившихся условиях последним приходится закрывать магазины, сокращать ассортимент и переходить на агентскую модель продаж.

В то же время маркетплейсы все обвинения отрицают. Представители Wildberries и Ozon в ответном заявлении уточнили, что продавцы самостоятельно определяют цены на товары, а платформы лишь инвестируют в скидки для повышения доступности товаров и увеличения продаж.