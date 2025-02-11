Стала известна самая популярная у россиян нейросеть
За последний год россияне стали активнее пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли в пять раз.
Аналитики выявили самую популярную нейросеть. Обложка © «Шедеврум»
В январе 2025 года лидером среди востребованных у россиян нейросетей стал новый китайский сервис DeepSeek. Число его пользователей в 1,8 раза превысило показатели «Шедеврума», который возглавлял рейтинг ранее. Кроме того, в топ-5 вошли сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов. В него, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки, например YandexGPT и Midjourney.
Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудитории китайского сервиса в январе). Самыми активными оказались пользователи 26–35 лет (41%).
По среднему трафику, который расходуется на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань.