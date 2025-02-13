В России стартовала программа хайтек-стажировок для одаренных студентов Запущена всероссийская программа хайтек-стажировок «Молодые таланты — в науку» на базе научно-технологического кластера в Санкт-Петербурге. 13 февраля, 06:00 Студенты пройдут хайтек-стажировку. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Ежегодно «Газпром нефть» будет выбирать сто лучших студентов российских вузов для участия в исследовательских проектах в сфере нефтехимии и биотехнологий. Стажировка длится от 3 до 6 месяцев. Первые участники присоединились к научным командам в феврале. Это победители и призёры всероссийских олимпиад, конкурсов стартапов и хакатонов.

Благодаря новейшему оборудованию научного кластера стажёры могут на практике изучать технологии синтеза компонентов для экологичного топлива, цифровое моделирование, создание полимеров и углеродных материалов для разных индустрий: от строительства и металлургии до производства шин и спортивных товаров.

Отбор на хайтек-стажировки проходит в формате профессионального конкурса для участников ежегодного образовательного лагеря для одарённой молодёжи — «Вершины управления». В прошлом году по результатам всероссийского конкурса нефтяной компании в нём приняли участие школьники и студенты из 32 регионов — Москвы, Петербурга, Казани, Тюмени, Омска и других городов.

Отбор на хайтек-стажировки проходит в формате профессионального конкурса. Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Михаил Никулин, руководитель центра промышленных инноваций: «Наша образовательная экосистема помогает одарённой молодёжи из регионов пройти путь от школ до лучших университетов и колледжей страны, а после — успешно стартовать в науке и индустрии высоких технологий. В этом году мы дали возможность студентам пройти стажировку в передовом научном центре компании с возможностью последующего трудоустройства — это хороший карьерный лифт, который показывает открытость отрасли и её ориентир на привлечение молодых кадров со свежими идеями».

Авторы Валерия Мишина