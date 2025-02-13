Иностранцы стали чаще приезжать в Россию Количество посетивших Россию иностранцев увеличилось на 18% по сравнению с 2023 годом.Традиционно лидируют гости из стран ближнего зарубежья (43%), ещё четверть визитёров — из Юго-Восточной Азии. 13 февраля, 12:00 В России растёт число иностранных туристов. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Абсолютным лидером среди всех стран по числу въехавших абонентов стал Китай — каждый пятый иностранный гость был из Поднебесной, а годовой прирост составил 64%. Таковы результаты исследования МегаФона.

Среди стран ближнего зарубежья лидерами стали Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. При этом Казахстан и Белоруссия продемонстрировали прирост за год на 23% и 12% соответственно, а Таджикистан потерял 11 пунктов.

Лидерами среди стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки оказались Объединённые Арабские Эмираты с приростом на 51%, на втором месте Турция.

Число посетивших Россию жителей европейских стран снизилось на 12% и составило 22% от общего числа иностранных абонентов. Тем не менее отдельные страны показали рост, среди них Болгария, Мальта и Италия.

Авторы Валерия Мишина