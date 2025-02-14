Феноменальный фактор. Почему ускорилось снижение курса доллара и на какую отметку выйдет рубль Доллар обновляет один минимум за другим. При этом на рынке появились новые факторы влияния, которые заставили экономистов пересмотреть прогноз курса валют. На какой уровень выйдет курс рубля? 13 февраля, 21:23 Курс доллара резко снизился. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Как изменился прогноз курса рубля на этой неделе

В целом волатильность на рынках выросла на фоне геополитической риторики. Это реакция на разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

— Спреды в цене продажи и покупки могут разъезжаться на фоне неопределённости, но тенденция для рубля в случае потенциального начала процесса снятия ограничений в той или иной перспективе — очевидно позитивная, — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Курс рубля резко укрепился после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, но пока этот рост выглядит скорее авансом, чем отражением реальных фундаментальных изменений. Финансовые рынки традиционно реагируют на подобные события всплесками оптимизма, однако для устойчивого укрепления рубля необходимо реальное снижение геополитической напряжённости и восстановление внешнеэкономических связей. В сложившейся ситуации курс рубля, скорее всего, вернётся к более сбалансированным уровням, если не последуют конкретные шаги к снижению санкционного давления и улучшению инвестиционного климата. Такое мнение высказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

— На рынке действительно произошло существенное изменение настроений после телефонного разговора между президентами России и США. Я вижу, что курс доллара пробил важный уровень поддержки 97 рублей и сейчас торгуется около трендовой линии от минимумов сентября 2022 года (52 рубля) в районе 91,75. Техническая картина указывает на возможность движения ниже к отметкам 90,5 и 87,5 рубля за доллар, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Однако он отметил, что текущий курс невыгоден правительству и экспортёрам. Уже не раз складывалась ситуация, когда после резких движений рубля в любую сторону всё возвращалось к равновесию. Исторически рубль редко надолго задерживается на экстремальных уровнях.

Какой минимум может обновить курс доллара

Если говорить о ближайшей перспективе, то сейчас рынки пытаются максимально отыграть позитивный новостной фон. На основной торговой сессии доллар торгуется на уровне 93,12 рубля.

— На горизонте в качестве зон сопротивления вижу уровни 95,9, 97,35 и 97,95 рубля за доллар. Но давать более точные прогнозы в текущей ситуации было бы некорректно: слишком много неизвестных факторов, включая дальнейший ход переговоров и возможную реакцию монетарных властей на резкое укрепление рубля. В пятницу ЦБ России огласит решение по ключевой ставке. Очень интересно, как регулятор видит экономику и какие риски сейчас оказывают сильное влияние на российские активы, — добавил Владислав Антонов.

Одной из причин укрепления рубля стало возможное снятие санкций. Однако радоваться рано. Снятие санкций и восстановление экономических связей займут время. Для экспортно ориентированной экономики ослабленный рубль выгоднее, поскольку поддерживает конкурентоспособность сырьевого экспорта. Если санкции ослабнут, вероятны активные закупки валюты и планомерная девальвация рубля. В краткосрочной перспективе курс может опуститься ниже 90 за доллар, но в долгосрочной ослабление рубля кажется неизбежным, что делает текущие уровни привлекательными для покупки валюты. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Среди иностранных валют юань в такой ситуации может выглядеть хуже доллара. Однако уже прошла значительная волна роста рубля, и, возможно, сейчас мы видим локальные максимумы до новых вводных, более чёткого понимания по геополитическому вопросу. Адекватный диапазон сейчас назвать сложно. Локально это 92–96 рублей за доллар, более широкий в условиях текущей повестки и высокой волатильности — 90–100, — считает Альберт Короев.

По паре доллар/рубль значения откатились до октябрьского уровня с потенциалом укрепления российской валюты до 90 рублей в краткосрочной перспективе. Но не более. Доллар от 90 до 100 — это комфортный коридор, который учитывает интересы и импортёров, и экспортёров, так что Банк России будет стремиться удержать курс в этой вилке. В текущий момент укрепление рубля больше основывается на ослаблении доллара. Одновременно с ослаблением доллара укрепляются национальные валюты в парах с долларом, так что усиление позиций рубля носит скорее общий характер. На этот момент обратил внимание главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева