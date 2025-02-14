Вышла замуж за лучшего друга. Life поговорил с россиянкой, которая 16 лет не замечала свою судьбу Романтическая история, почти как в голливудском фильме «С любовью, Рози», где герои поженились после долгих лет дружбы, произошла в Екатеринбурге. Елена и Николай были вместе с юношества, но далеко не сразу поняли, что это любовь. Рассказ девушки — в материале Life.ru. 14 февраля, 07:00 Елена и Николай дружили 16 лет, прежде чем пожениться. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Из личного архива семьи

Комфортная френдзона

Елена и Николай познакомились в 2008 году на игре в баскетбол с друзьями. Тогда не сразу запомнили друг друга, но потом как-то завязалась переписка во «ВКонтакте».

Приятели стали делиться музыкой, периодически гулять. Николаю тогда было 16 лет, Елена закончила первый курс вуза.

Лавстори Елены и Николая. Видео © Из личного архива семьи

— Вообще мысли про отношения тогда не возникало, не тот возраст был. Да, и у каждого из нас были свои идеалы, я вообще безнадёжно была влюблена в однокурсника. Мы как-то сразу с ним стали хорошими, близкими друзьями, скорее как брат и сестра, — говорит девушка.

Елена вспоминает, что у них всегда были тёплые и близкие отношения. Они могли часами общаться, смеяться или слушать музыку. Молодым людям просто нравилось быть рядом, они любили говорить по душам, а при других это не получалось.

Молодые люди долго воспринимали друг друга как брата и сестру. Фото © Из личного архива семьи

Но были периоды, когда связь и прерывалась, когда у них завязывались новые отношения с другими. Но обычно Елена и Николай проводили время вдвоём и никто не верил, что между ними именно дружба, мол, не могут же друзья быть всё время наедине.

При этом, по словам Елены, они именно дружили и не переступали черту — даже не целовались.

Один раз Николай на прогулке с собакой ни с того ни с сего произнёс: «Я на тебе никогда не женюсь, у тебя аллергия на собак, а я без собаки жить не смогу», но Елена тогда не придала этой реплике никакого значения.

Друзей ещё больше сблизило горе — оба потеряли своих отцов с разницей почти в год и старались по максимуму поддерживать друг друга. Девушка говорит, что, как и всегда, их общение строилось на взаимопонимании и уважении.

Руку и сердце через Интернет

В 2024 году Елена провожала Николая служить и вручила на память забавную бандану. К тому времени она уже семь лет как состояла в отношениях, девушка была и у Николая.

А через полгода, в начале декабря 2024 года, Елена и Николай списались. Девушка ехала на встречу с приятелями в маршрутке, на которой до этого не ездила, попала в глухую пробку и коротала время в телефоне. Друзья обсуждали расставание Николая с девушкой, у Елены тоже к тому моменту закончились отношения.

Елена и Николай приняли решение о свадьбе практически случайно. Фото © Из личного архива семьи

— Он с грустью написал: «Может так суждено...», типа одному быть. Я без задней мысли просто в шутку продолжила его фразу «...на мне жениться?». Посмеялись, что пора бы уже, в друзьях что-то задержались, — вспоминает Елена, говоря, что не воспринимала это всерьёз и думала, что переписка окончена.

Но спустя несколько часов пришло сообщение от Николая со скрином с «Госуслуг» с заявлением в ЗАГС. Девушка признаётся, что в ответ стала отправлять данные, будучи в полном шоке. Друзья, с которыми Елена тогда была в кафе, уже попросили счёт и собирались расходиться. В этот момент Елена произнесла: «Кажется, я выхожу замуж». Компания очень обрадовались такому повороту и решила отметить это событие.

— К слову, Коля всегда нравился всем моим друзьям и близким, и часто спрашивали, почему мы не сойдёмся, на что я отвечала: вы что, он мне как брат, — рассказывает Елена.

Счастье ходит рядом

Однако для Елены это было сложное решение. На этапе выбора даты свадьбы она всё ещё сомневалась и спросила у Николая, уверен ли он. На что молодой человек сказал, что да. Тем вечером Елена шла домой, испытывая одновременно радость и тревогу и плохо понимая, что вообще происходит. Тогда же они с Николаем связались по видеозвонку и поначалу просто смеялись, чувствуя неловкость.

Наутро девушка проснулась с мыслью, что они поторопились, так как даже не встречались именно как пара. Но Николай помог ей справиться с волнением и они быстро провернули необходимую свадебную подготовку: за несколько дней заказали кафе, фотостудию, а через неделю Елена уже купила платье. И всё это время молодые люди подолгу говорили по телефону, стремясь больше узнать друг друга.

Елена припомнила Николаю ту его давнюю реплику, что он не женится на ней из-за её аллергии на собак, на что молодой человек ответил, что готов пожертвовать этим.

Знакомые Елены и Николая ждали, когда они станут парой. Фото © Из личного архива семьи

Оба сильно волновались перед первой встречей в новом статусе, но вскоре убедились, что совершенно зря. Николай преподнёс ей кольцо именно в той смешной бандане.

— Мы просто дали волю чувствам, которые, видимо, всегда были внутри нас, но что-то нам мешало. Когда я у него спросила, что им двигало, когда он решился на такой шаг, он просто ответил: «Я давно об этом думал, но не говорил, потому что просто решил, что лучше ты будешь рядом хотя бы как подруга, чем я тебя потеряю насовсем», — делится Елена. Николай решил ухватиться за шанс и думал, что Елена даже не станет заполнять форму заявления.

Она вспоминает, что Николай по возвращении окружил её вниманием и теплом, и удивился той заботе, которой его окружила невеста. Оба до этого даже и не думали, что отношения могут быть такими понятными и счастливыми.

Молодые люди до самой свадьбы переживали, что что-то пойдёт не так, но в конечном счёте всё вышло даже лучше, чем им хотелось. Рады были даже те гости, которые изначально сомневались в паре.

Тем, кто сейчас находится в поиске любви, Елена советует в первую очередь прислушаться к себе и своему сердцу, понять, почему и с кем хорошо, а также избавиться от навязанных стереотипов.

— А вообще, перестаньте бежать и гнаться за счастьем, остановитесь, посмотрите по сторонам — возможно, ваше счастье уже давно с вами рядом, а вы его не подпускаете к себе или попросту не замечаете. Мы выбрали быть счастливыми, чего и всем желаем, — заключила она.