Масленица — какого числа в 2025 году, когда начинать печь блины Масленица — славянский праздник, у которого огромное количество обычаев, дошедших до наших дней. Когда отмечают Масленицу в 2025 году, какие у Масленицы запреты, какие приметы несёт с собой Масленая неделя, читайте на Life.ru. 16 февраля, 21:55 Блины — неотъемлемый атрибут Масленицы с давних времён. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gustova Svetlana

Масленица — древний славянский праздник, который знаменует собой проводы зимы и встречу весны. Это время, когда можно забыть о диетах, налечь на блины и повеселиться от души! Символы Масленицы — не только солнце, которое начинает греть сильнее, но и румяные блины, которые, кажется, соревнуются с ним в яркости.

А ещё это праздник, на котором можно сжечь чучело зимы, устроить кулачные бои или просто наесться блинов и сладостей до отвала. В общем, Масленица — повод устроить себе маленький фестиваль живота и души перед Великим постом!

Когда отмечают Масленицу в 2025 году

Дата праздника плавающая и зависит от даты Пасхи. В 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Значит, Масленичная неделя начнётся 24 февраля и продлится до 2 марта. С 3-го числа верующие начинают соблюдать Великий пост.

Масленичная неделя 2025

Масленица — старинный русский народный праздник, который отмечается на протяжении семи дней перед началом Великого поста, за семь недель до Пасхи. Этот период ещё называют Сырной седмицей.

Масленичную неделю условно разделяют на два периода:

Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда. В эти дни разрешается заниматься хозяйственными работами.

Широкая Масленица — последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В эти дни тяжёлая физическая работа должна быть прекращена.

Каждый день Масленичной недели имеет своё название:

Понедельник — «Встреча». С этого дня начинают печь блины, подготавливают сооружения для гуляний, строят балаганы, делают соломенное чучело Масленицы.

Вторник — «Заигрыш». Начало потех и забав, устраиваются катания на лошадях и санях.

Традиционно широкая Масленица начиналась в четверг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

Среда — «Лакомка». В этот день по обычаю тёщи приглашают зятьёв на блины.

Четверг — «Разгул». Массовые гулянья длятся с утра до вечера.

Пятница — «Тёщины вечёрки». Теперь наступает очередь зятьёв угощать тёщ блинами.

Суббота — «Золовкины посиделки». День, когда новоиспечённая невестка зовёт к себе сестёр мужа, вручает им подарки, кормит и развлекает, чтобы укрепить семейные отношения.

Воскресенье — «Прощёный день». В последний день Масленицы ходят по гостям, просят прощения друг у друга, обмениваются угощениями. На санях возят чучело Масленицы, после чего его торжественно сжигают.

Суть праздника

Суть Масленицы — это весёлые проводы зимы и встреча весны. Это время, когда люди радуются, общаются, угощаются блинами (символом солнца) и готовятся к началу Великого поста. Главная идея праздника — простить обиды, навестить близких и насладиться жизнью перед временем воздержания. Масленица — это праздник радости, тепла и вкусной еды!

Как праздновать Масленицу

Блины — ваша сверхзадача! Пеките их так, будто от этого зависит судьба человечества. Сковородка — ваш щит, половник — меч, а начинка — всё, что найдётся в холодильнике: от варенья до селёдки (да, бывает и такое). Если блин порвался — ничего страшного, это «окно в весну». А если свернулся в трубочку — поздравляем, вы изобрели «рулет судьбы»!

Вкусные блины можно подать с самыми разнообразными начинками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Гуляйте так, как будто завтра запретят веселье. Катайтесь с горки на чём угодно: от санок до офисного кресла. Пойте частушки про тёщу, соседа и кота Ваську. Если стесняетесь — просто размахивайте блином над головой и кричите: «Зима, уходи-и-и!» Но старайтесь не привлекать внимания правоохранительных органов!

Сожгите всё плохое (включая старый свитер). Соорудите чучело Масленицы из всего, что не жалко выбросить: соломы, веток, старых тряпок. Подожгите всё это с торжественным видом, как будто отправляете зиму в космос. Пока горит, шепчите: «Весна, только без сюрпризов, ладно?»

Просите прощения, но с изюминкой. В Прощёное воскресенье можно заявить: «Прости, что съел последний блин… но он сам напросился!» или «Прости, что в прошлом году назвал твой суп „бульоном из носков“». Главное — не услышать в ответ: «А я тебя прощаю за то, что не гасишь свет в туалете».

Масленичный этикет: правила для продвинутых. Если блин прилип к сковороде — это зима не хочет уходить. Если к пятнице у вас закончилась мука — вы герой, но придётся бежать в магазин. А если после праздника весы показывают «ай-яй-яй» — виноваты не вы, а Масленица!

И помните: даже если вы празднуете Масленицу вдвоём с котом на диване, главное — дух торжества! Закажите блины в доставке, смейтесь над шутками «Камеди клаб» по телевизору и знайте: Масленица — единственный праздник, когда обжорство и веселье сродни духовным подвигам.

Что можно и что нельзя делать в Масленицу

Как уже говорилось, на Масленицу можно и нужно есть блины — много, вкусно и с разными начинками. Можно звать гостей, смеяться, кататься с горок и сжигать чучело зимы, чтобы прогнать холод. Можно просить прощения у близких — даже у кота, который всё ещё на что-то обижается. А ещё можно веселиться от души потому, что весна уже на пороге!

Но нельзя грустить, скупиться на угощения и злиться на блины, если они вдруг порвались на сковородке. Нельзя забывать, что Масленица — это время радости, а не споров. И главное — нельзя отказываться от блинов, даже если кажется, что больше не влезает.

Масленица — ещё один повод собраться всей семьёй. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Kuznetsova

Народные приметы

Считается, что испечь много круглых и румяных блинов — значит проложить путь к успеху и благополучию.

Особое внимание уделяется первому блину. Лучше, чтобы он получился тонким и кружевным, так как это сулит семье счастливый год. Красиво пропёкшийся блин обещает здоровье, а аккуратный — благополучие.

Пасмурное и дождливое воскресенье перед Масленичной неделей — к большому урожаю грибов весной.

Мороз в канун Масленичной недели означает, что лето будет нежарким, но всё равно тёплым.

Плохая погода в последний день Сырной седмицы — к ясной и тёплой весне.

Много сосулек на крышах во время Масленицы — предстоящий год сулит урожай и успех в новых начинаниях.

Авторы Андрей Соколов