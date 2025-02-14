Рекордная выручка «Газпром нефти» по итогам 2024 года превысила 4 трлн рублей Нефтяная компания опубликовала свою финансовую отчётность за 2024 год. 14 февраля, 18:11 Нефтяная компания опубликовала отчётность. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Выручка компании в 2024 году составила 4,1 триллиона рублей — рост на 16,5% год к году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 480 миллиардов рублей.

«Газпром нефть» публикует консолидированные данные раскрываемой финансовой отчётности за 2024 год, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

Компания сообщила, что операционная и финансовая гибкость позволила адаптироваться к изменениям макроэкономической конъюнктуры и обеспечила сохранение положительной динамики ключевых финансовых показателей.

В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе компания ввела в эксплуатацию инфраструктуру для промышленной добычи углеводородов на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, а также приступила к изучению Восточно-Тэрельской группы месторождений, получив лицензии на три участка, которые станут частью крупного кластера нефтедобычи. В Томской области компания открыла крупнейшее в регионе за последние 5 лет месторождение с геологическими запасами около 30 миллионов тонн углеводородов.

Компания также продолжила развитие Чонского кластера — крупнейшей неразрабатываемой группы участков в Восточной Сибири с геологическими запасами свыше 1,7 миллиарда тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

В 2024 году завершилась модернизация Омского НПЗ, а на Омском заводе смазочных материалов в три раза нарастили выпуск синтетических базовых масел для автомобильной и индустриальной техники.

Компания продолжила активную реализацию природоохранных проектов. Так, в Ленинградской области в 2024 году начал работу завод по переработке пластиковых отходов. Другой важной инициативой стало создание Центра обустройства и эксплуатации месторождений в зоне вечной мерзлоты, который займётся развитием и внедрением передовых экологичных технологий для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера.

Компания отмечает, что полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год.

Авторы Валерия Мишина