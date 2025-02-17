Российский боец в одиночку уничтожил четверых ВСУшников
SHOT: Военный РФ в одиночку уничтожил 4 бойцов ВСУ, прятавшихся в блиндаже
Боец ВС РФ в одиночку уничтожил четверых ВСУшников, прятавшихся в блиндаже глубиной 7 метром. Он закинул в землянку противотанковую мину. Об этом сообщает SHOT.
Военный РФ в одиночку уничтожил 4 бойцов ВСУ, прятавшихся в блиндаже. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, после боя вблизи Купянска, в котором российская армия разгромила противника, четверо военнослужащих ВСУ ушли в лесополосу и спрятались в землянку глубиной 7 м. Их вычислила аэроразведка.
Провести зачистку самостоятельно вызвался боец 6-й Армии: он взял с собой противотанковую мину и швырнул её в блиндаж. Враг был уничтожен, чем завершился захват нашей армией большого и важного участка территории в окрестностях Купянска.
SHOT