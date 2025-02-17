Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 07:39

Российский боец в одиночку уничтожил четверых ВСУшников

SHOT: Военный РФ в одиночку уничтожил 4 бойцов ВСУ, прятавшихся в блиндаже

Боец ВС РФ в одиночку уничтожил четверых ВСУшников, прятавшихся в блиндаже глубиной 7 метром. Он закинул в землянку противотанковую мину. Об этом сообщает SHOT.

Военный РФ в одиночку уничтожил 4 бойцов ВСУ, прятавшихся в блиндаже. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, после боя вблизи Купянска, в котором российская армия разгромила противника, четверо военнослужащих ВСУ ушли в лесополосу и спрятались в землянку глубиной 7 м. Их вычислила аэроразведка.

Провести зачистку самостоятельно вызвался боец 6-й Армии: он взял с собой противотанковую мину и швырнул её в блиндаж. Враг был уничтожен, чем завершился захват нашей армией большого и важного участка территории в окрестностях Купянска.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar