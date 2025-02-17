В Национальном центре «Россия» открыли московский этап фестиваля «Кино на службе Отечеству»

III Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» стал первым, полностью посвященным героям спецоперации. Его сквозная тема — объединение искусства и армии с целью увековечить подвиг и создать летопись исторических событий. В рамках московского этапа фестиваля состоялась выставка графических портретов ветеранов «Уголь земли Русской» и презентация фронтовых документальных кинокартин, получивших высокие оценки зрителей. В Национальном центре «Россия» выступили фронтовые режиссеры, музыканты, документалисты.

По словам врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк, благодаря таким фестивалям сегодня жива память о защитниках Отечества.











«“Кино на службе Отечеству” и Национальный центр «Россия» сегодня являются единством. Единством понимания, смысла, сознания и принятия того, что на самом деле сегодня происходит и насколько это непросто для современной истории нашей страны. Сегодня нужно растить детей настоящими защитниками Отечества, настоящими гражданами своей страны. Такими детьми, которым мы сегодня можем передать страну для дальнейшего развития, чтобы она оставалась великой», — подчеркнула Мария Костюк.

Сегодня документальное кино — это не просто фильмы, но и способ показать правдивый ход истории, которую режиссер пропускает через себя, находясь непосредственно на месте событий.

«Это фестиваль, рожденный фронтом, фестиваль, рожденный в полях, рожденный в сердце. Это движение, которое идет по России, оставляя борозды на душах и сердцах наших людей, потому что это кино создается людьми», — подчеркнула режиссер-документалист и руководитель Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина.

По словам соавтора, генерального продюсера, второго оператора кинокартины «У края бездны» Сергея Белоуса, зрители во всех регионах с нетерпением ждут выхода подобных работ.

«Наш фильм был показан на данном фестивале еще в черновой версии в 2023 году. Это был первый фестиваль, когда наш фильм был принят в Санкт-Петербурге в таком виде. Сейчас он уже доступен на четырех онлайн-платформах. А также это первый документальный фильм, который вышел в широкий кинопрокат. Он снят на народные средства, независимый. И народ ждал такое кино очень сильно, мы получили большие просмотры», — поделился Сергей Белоус.