Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 13:07

Деньги с неба: Счастливые знаки зодиака, кого в конце февраля Вселенная одарит богатством

Шесть избранных представителей зодиакального круга получат возможность заметно поправить своё финансовое положение в конце зимы. Кто эти счастливчики и есть ли вы среди них?

Для некоторых знаков зодиака конец февраля, как рассказывают эзотерики, принесёт таяние не только снега, но и ледяных преград на пути к финансовому благополучию. Звёзды сошлись, Вселенная благосклонна, и в конце последнего месяца зимы щедрая рука фортуны коснётся избранных. Кто же эти счастливчики, которых одарит богатством звёздная магия? Узнаем прямо сейчас, какие знаки зодиака окажутся в центре внимания богини удачи.

Какие знаки зодиака получат от Вселенной денежный подарок в конце февраля 2025? Фото © Shutterstock / FOTODOM / vik.stock

Какие знаки зодиака получат от Вселенной денежный подарок в конце февраля 2025? Фото © Shutterstock / FOTODOM / vik.stock

Носителям знака зодиака Овен в ближайшее время предсказываются финансовые поступления в виде бонусов или премий на работе, что станет результатом их усердного труда. Тельцам по гороскопу стоит обратить внимание на возможность получения выгодного предложения о подработке в конце февраля, а также рассмотреть возможность инвестиций, которые могут принести им значительную прибыль. «Близнецы могут ожидать удачу в финансовом плане: есть шанс выиграть в лотерею или неожиданно получить наследство», рассказывает «Москве 24» таролог и нумеролог Ирина Листовская.

Со слов эксперта, в ближайшее время людям, кто по знаку зодиака Водолей, рекомендуется держаться рядом с близкими людьми, так как именно от них могут поступить финансово выгодные предложения. Кроме того, родные окажут эмоциональную поддержку, что также крайне важно в текущий период. Таролог обращает внимание на важность этих отношений для представителей знака.

Щедрые дары неба: кому по гороскопу повезёт в конце февраля? Фото © Shutterstock / FOTODOM / vik.stock

Щедрые дары неба: кому по гороскопу повезёт в конце февраля? Фото © Shutterstock / FOTODOM / vik.stock

Львы и Скорпионы, в свою очередь, могут ожидать выгодного предложения о сотрудничестве, которое в будущем принесёт им прибыль. Заключение о перспективах этих знаков делает таролог Листовская, подчёркивая, что такие возможности могут оказаться ключевыми для финансового благополучия. Таким образом, все три знака зодиака обретут преимущества через связи с людьми, которые их окружают, будь то эмоциональная поддержка для Водолеев или коммерческие предложения для Львов и Скорпионов. Ранее Life.ru рассказывал, чего ждать на неделе с 17-го по 23 февраля всем знакам зодиака по руническому гороскопу.

Что пророчит год Отшельника 2025 каждому из нас: кризисы, потери или новое начало
Что пророчит год Отшельника 2025 каждому из нас: кризисы, потери или новое начало
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Карина Морозова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar