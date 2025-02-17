Деньги с неба: Счастливые знаки зодиака, кого в конце февраля Вселенная одарит богатством

Для некоторых знаков зодиака конец февраля, как рассказывают эзотерики, принесёт таяние не только снега, но и ледяных преград на пути к финансовому благополучию. Звёзды сошлись, Вселенная благосклонна, и в конце последнего месяца зимы щедрая рука фортуны коснётся избранных. Кто же эти счастливчики, которых одарит богатством звёздная магия? Узнаем прямо сейчас, какие знаки зодиака окажутся в центре внимания богини удачи.

Какие знаки зодиака получат от Вселенной денежный подарок в конце февраля 2025? Фото © Shutterstock / FOTODOM / vik.stock

Носителям знака зодиака Овен в ближайшее время предсказываются финансовые поступления в виде бонусов или премий на работе, что станет результатом их усердного труда. Тельцам по гороскопу стоит обратить внимание на возможность получения выгодного предложения о подработке в конце февраля, а также рассмотреть возможность инвестиций, которые могут принести им значительную прибыль. «Близнецы могут ожидать удачу в финансовом плане: есть шанс выиграть в лотерею или неожиданно получить наследство», — рассказывает «Москве 24» таролог и нумеролог Ирина Листовская.

Со слов эксперта, в ближайшее время людям, кто по знаку зодиака Водолей, рекомендуется держаться рядом с близкими людьми, так как именно от них могут поступить финансово выгодные предложения. Кроме того, родные окажут эмоциональную поддержку, что также крайне важно в текущий период. Таролог обращает внимание на важность этих отношений для представителей знака.

Щедрые дары неба: кому по гороскопу повезёт в конце февраля? Фото © Shutterstock / FOTODOM / vik.stock