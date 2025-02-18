Экстренный саммит в Париже: США выходят из игры с джекпотом, а Европа готовит ответку Вашингтону Политолог Дмитрий Родионов — о том, как европейцы созвали экстренный саммит в Париже, на котором обсудят планы обеспечения безопасности региона независимо от участия США, а также поддержки Украины и укрепления её переговорной позиции. 17 февраля, 21:15 Президент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Как сообщает Financial Times, саммит решили созвать в связи с началом переговорного процесса между Россией и США в Эр-Рияде, на который ни Европу, ни Украину не позвали.

Ну прямо наш ответ Чемберлену, только наоборот: ответ Чемберлена и прочих проигравших.

Европа боится проиграть на Украине

Европа действительно выглядит главным проигравшим в украинском конфликте (Украину мы даже не рассматриваем) при любом раскладе: денег вложено немерено, вернуть их нереально, а Дональд Трамп требует от европейцев и вовсе взять все расходы на себя. В противном случае конфликт может быть урегулирован без учёта интересов Украины и Европы, что в Брюсселе рассматривают как победу России. Этому надо помешать. Но как?

Сообщается, что на мероприятии в Париже будут обсуждать возможное развёртывание европейских войск на Украине. Правда, не на, а за будущей линией прекращения огня и в качестве гарантий обеспечения выполнения мирного соглашения.

Но это мы уже слышали. И Макрон не раз выступал, сегодня вот Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину. Разумеется, в качестве «миротворцев» после прекращения огня. Логика в принципе странная. Они хотят отправить войска для гарантированного обеспечения выполнения соглашения между США и Россией, которое они считают предательством. Когнитивный диссонанс накатывает.

США дали понять, что американских войск или каких-либо подразделений, связанных с НАТО, на Украине не будет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumbble Dee

Как заявил один из европейских источников FT, неясно, будут ли США играть в этом процессе какую-то роль.

Ну почему неясно? Предельно ясно. Команда Трампа недвусмысленно дала понять, что американских войск или каких-либо подразделений, связанных с НАТО (что могло бы привести к втягиванию США в войну) там не будет. Пусть этим занимаются европейцы. Задача же США сводится к тому, чтобы навязать сторонам соглашение, обеспечивать выполнение которого будет Европа. За свой счёт.

Исходя из этого, все метания Европы можно рассматривать как хорошую мину при плохой игре. Соберутся обсудить «собственную инициативу», которую им в приказном порядке уже определили в Вашингтоне.

Не менее глупо выглядят планы «усилить позицию Украины перед переговорами России и США».

«Всё, что Европа должна сделать, так это предоставить Украине как можно больше, чтобы она могла сказать «нет» тому, что ей будут навязывать США и Россия», — цитирует FT некоего европейского чиновника.

Вы и так уже всё предоставили Украине. И предоставите ещё. Вот только сказать «нет» у Киева не получится, ибо слова ему просто не дадут. Конечно, такие деятели, как Макрон, Стармер и будущий канцлер ФРГ Мерц, спят и видят, как бы сорвать переговоры. Но возможностей у них для этого ещё меньше, чем у самой Украины. Тем более что, в отличие от Зеленского, который изначально был смертником, им есть что терять и вступать в открытый конфликт с Трампом для них чревато.

Всё это реально метания и паника. Ну, и попытки скрыть уныние. Хотя получается не очень.

Вэнс заставил европейцев плакать

В полное уныние, если не сказать шок, повергла европейцев завершившаяся накануне 61-я Мюнхенская конференция по безопасности.

«Мюнхен. Больше никогда», — написал у себя в соцсети разочарованный евроатлантист — премьер Польши, ранее глава Евросовета Дональд Туск.

А председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген и вовсе расплакался во время своего выступления на закрытии форума.

«Эта конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента Вэнса в пятницу мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — заявил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. Фото © ТАСС / dpa

Завершившееся мероприятие Хойсген назвал кошмарным сном для Европы. Кроме того, по его словам, конференция показала, что «Америка при Трампе живёт на другой планете».

Америка действительно живёт на другой планете, вернее, на другом континенте. И всегда жила. И замыкаться в себе не планирует, как не планирует «бросать» Европу. Просто теперь Европа должна за это платить.

Что, собственно, такого сказал Вэнс? Что Европе угрожает цензура и что главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри неё самой? А это не так? Призвал правительства стран ЕС учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики? Это что-то крамольное?

Вэнс просто указал Европе на её недостатки, которые давно ни для кого не являются секретом. А Европа реагирует как кривой, впервые увидевший себя в зеркале и попенявший на это самое зеркало. Как подросток, которому родители сказали, что пора бы уже задумываться о том, как самому зарабатывать себе на жизнь.

«И хотя я согласен с тем, что заявления вице-президента США Вэнса были необходимым лекарством для летаргической Европы, я просто молюсь, чтобы лекарство не убило пациента»,— заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отметив, что покидает Мюнхен в подавленном состоянии.

Молись, молиться никто не запрещает. Главное — плати!

Суть «мирного плана»: Украина — проблема Европы

Да, многие европейцы не ждали от Вэнса, что он начнёт им указывать на их провалы, они ждали презентации мирного плана по Украине. И не дождались. Конечно, можно предположить, что никакого мирного плана пока попросту нет, Вашингтон только изучает ситуацию. Но можно предположить, что, если он и есть, Европу просто никто не будет об этом информировать. Зачем? Ведь, как заявил в том же Мюнхене спецпосланник Трампа Кит Келлог, за столом переговоров будет Украина, но не будет Европы.

Европу в итоге просто поставят перед фактом. Гарантии Украине? Миротворцы? Ок, дерзайте, вы же сами хотели. Американское оружие для Киева? Нет проблем, покупайте!

Президент США Дональд Трамп предлагает Европе взять расходы по Украине на себя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Надо понимать, что Трамп хочет не только чтобы ЕС взял на себя расходы на Украину. Этого ничтожно мало. ЕС должен пойти на балансировку торгового баланса: больше покупать у Штатов, чем продавать, больше покупать американской нефти и газа, наконец, отменить или снизить собственные пошлины против американских товаров и ввести их против китайских. И да, пять процентов ВВП на НАТО. Уже не два, не три, а пять. Сумма, непосильная для бюджета без ущерба для благосостояния собственного населения.

И Трамп своего добьётся! Европейцы будут сыпать проклятиями, созывать «экстренные саммиты» и т.д. Но примут в итоге новые правила игры, никуда не денутся.

А что до мира на Украине… А нужен ли он Трампу? Если так разобраться, то все ровно наоборот. Конфликт между Европой и Россией ослабляет обоих участников, выматывает их экономики, в то время, как экономика Штатов, напротив, растет. Все, как в Первую и Вторую мировые войны, в которых США оказались главным выгодоприобретателем. Только масштаб меньше и без их непосредственной вовлеченности. Идеально. И США выгодно, чтобы вялотекущий конфликт продолжался как можно дольше.

Так что, когда Трамп говорит о том, что так сильно хочет мира, так переживает из-за того, что льётся кровь, он явно лукавит. Ему нужны переговоры ради переговоров, чтобы показать свою силу и влияние. Это его внешнеполитический стиль: побольше пафосу, побольше громких слов, а там… В идеале — заключить сделку (разумеется, на своих условиях), в которой связать сразу несколько тем, — неслучайно площадкой для переговоров выбрана Саудовская Аравия, а одной из их центральных фигур является спецпредставитель по Ближнему Востоку — Стив Уиткофф.

Ну, а если не выйдет со сделкой, то всегда можно будет сказать: я сделал главное — запустил процесс, а дальше вы сами разбирайтесь. В общем, граждане европейцы, Украина — это ваша проблема, решайте её за свой счёт.

Нам, конечно, не стоит обольщаться. Они в итоге договорятся друг с другом, Европа в итоге примет все условия, а нам будут предъявлены требования, на которые мы не можем пойти. Об этом сказал тот же Келлог прямым текстом: России придётся пойти на «территориальные уступки». Для нас переговоры на таких условиях просто неприемлемы.

Только Россия имеет возможность принимать или не принимать навязываемые условия. А Европа — уже нет. Её даже на переговоры не зовут, вот и приходится собирать ничего не решающие «междусобойчики».

Авторы Дмитрий Родионов