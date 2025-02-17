Внимательные посетители зоопарка разоблачили «поддельных» зебр

В зоопарке китайского города Цзыбо сотрудники выдали ослов за зебр, чтобы привлечь больше посетителей. Об этом сообщает Global Times.

По словам представителей зоопарка, они недавно приютили зебр и начали выкладывать видео с ними в интернете. Однако внимательные пользователи быстро заметили, что животные на записях — подделка, а их полосы имеют «рукотворное» происхождение.