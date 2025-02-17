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17 февраля, 15:21

Внимательные посетители зоопарка разоблачили «поддельных» зебр

Global Times: В Китае сотрудники зоопарка Цзыбо перекрасили ослов в зебр

Фото © Sina Weibo

Фото © Sina Weibo

В зоопарке китайского города Цзыбо сотрудники выдали ослов за зебр, чтобы привлечь больше посетителей. Об этом сообщает Global Times.

По словам представителей зоопарка, они недавно приютили зебр и начали выкладывать видео с ними в интернете. Однако внимательные пользователи быстро заметили, что животные на записях — подделка, а их полосы имеют «рукотворное» происхождение.

После разоблачения работники зоопарка признали подлог. Они уточнили, что не стремились обмануть посетителей, а просто хотели привлечь к себе внимание. В зоопарке добавили, что использованная краска была абсолютно безопасной для животных.

В зоопарке Каира осла перекрасили в зебру
В зоопарке Каира осла перекрасили в зебру

Ранее Life.ru рассказывал, как в кафе в городе Чэнду обманывали постояльцев, выдавая за панд перекрашенных собак породы чау-чау.

Марина Фещенко
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