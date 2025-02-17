Внимательные посетители зоопарка разоблачили «поддельных» зебр
Global Times: В Китае сотрудники зоопарка Цзыбо перекрасили ослов в зебр
Фото © Sina Weibo
В зоопарке китайского города Цзыбо сотрудники выдали ослов за зебр, чтобы привлечь больше посетителей. Об этом сообщает Global Times.
По словам представителей зоопарка, они недавно приютили зебр и начали выкладывать видео с ними в интернете. Однако внимательные пользователи быстро заметили, что животные на записях — подделка, а их полосы имеют «рукотворное» происхождение.
После разоблачения работники зоопарка признали подлог. Они уточнили, что не стремились обмануть посетителей, а просто хотели привлечь к себе внимание. В зоопарке добавили, что использованная краска была абсолютно безопасной для животных.
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