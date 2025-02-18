Как отдыхаем на 23 февраля 2025 года Какие выходные дни ждут нас в честь праздника Дня защитника Отечества? Как отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году по производственному календарю, рассказывает Life.ru 18 февраля, 11:00 23 февраля является праздничным нерабочим днём. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье, однако дополнительного выходного в феврале ждать не стоит. В этот раз перенос был осуществлён не на понедельник, следующий за праздничным днём, а на майские каникулы — на четверг, 8 мая. Таким образом, у нас будут длительные выходные в честь Дня Победы, с 8-го по 11-е число.

Производственный календарь на февраль 2025

23 февраля в 2025 году выпадает на воскресенье. Фото © Life.ru

Так как 2025 год у нас не високосный, февраль будет обычным, состоящим из 28 дней. Для работников, трудящихся на пятидневке, в месяце будет 20 рабочих и 8 выходных и праздничных нерабочих дней. Отдыхать мы в феврале будем 1-го, 2-го, 8-го, 9-го, 15-го, 16-го, 22-го и 23-го числа.

Как уже было сказано ранее, 23 февраля, День защитника Отечества, в этом году выпадает на воскресенье, но дополнительного выходного не будет. Также 21 февраля не будет сокращённым, так как оно идёт не прямо перед праздничным днём.

Почему 23 февраля выходной день

23 Февраля — праздник, известный сейчас как День защитника Отечества, он был учреждён ещё в 1922 году. Изначально назывался Днём Красной армии и просуществовал с этим названием 24 года. С тех пор праздник сменил несколько названий:

1922–1946 гг. — День Красной армии; 1946–1949 гг. — День Советской армии; 1949–1993 гг. — День Советской армии и Военно-морского флота; 1993–2006 гг. — День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитников Отечества; с 2006 года — День защитника Отечества.

После 23 февраля 2025 года дополнительного выходного не будет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Moon Safari

Также стоит отметить, что изначально 23 февраля не было выходным днём, лишь в 2002 году было решено сделать его нерабочим, чтобы подчеркнуть значимость события и отдать дань уважения Армии России и её военнослужащим.

Как оплачивается рабочий день 23 февраля

Работодатель может попросить сотрудника поработать в выходные и праздники только в экстренных случаях. Для этого нужно соответствующее распоряжение и письменное согласие сотрудника.

Если работник трудился в выходные или праздничные дни, он имеет право на двойную оплату или на один день отдыха. Сотрудник выбирает компенсацию сам, но должен согласовать это с работодателем. Самовольный день отдыха будет считаться прогулом.

Однако в этом году 23 февраля и так выпадает на воскресенье, нерабочий день, а 24-го работаем как обычно, так как выходной перенесли на 8 мая. Потому изменений в оплате труда в феврале этого года не будет. Ну если только вас не вызовут на работу в воскресенье.

Кто отдыхает 23 февраля

Так как в этом году 23 февраля выпадает на воскресенье, отдыхать в этот день будут все, кто трудится по графику 5/2 или 6/1, а также те, у кого при гибком графике или 2/2 не выпадает смена на этот день. То есть работать и отдыхать будем как в любую другую обычную рабочую неделю, никаких изменений не будет, так как выходной был перенесён на 8 мая, а воскресенье и так день отдыха, несмотря на наличие праздника.

Авторы Андрей Ананьев