Серийные убийцы, предатели и маньяки: Топ душегубов, казнённых в СССР 14 февраля 1994 года был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Андрея Чикатило. Было доказано 43 убийства. Однако в советские времена казнили и других извергов, на счету которых были тысячи жертв. 21 февраля, 21:20 Самые жестокие убийцы СССР были приговорены к смерти. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, Wikipedia

Алекс Лютый

Александр Юхновский (Мироненко) был участником Великой Отечественной войны, долгие годы он считался ветераном войны, работал журналистом и поэтом. Разоблачить его удалось только спустя три десятилетия после окончания войны. Его признали соучастником в убийствах более чем двух тысяч мирных граждан.

В годы Великой Отечественной войны на оккупированной украинской территории 16-летний Александр Юхновский в сентябре 1941 года вместе со своим отцом вступил в ряды полицаев. В марте 1942 года Юхновского-младшего зачислили в ряды военной полиции в качестве переводчика. Основной его обязанностью в этом качестве было участие в допросах всех, кого немцы подозревали в сотрудничестве с красноармейцами или партизанами. Но со временем он всё реже занимался «писаниной», поскольку ему по душе было пытать и убивать всех неугодных.

Причём в этом своём качестве он не гнушался ничем, без капли сожаления он мог участвовать в убийствах стариков, женщин и детей. Именно Юхновский брал на себя всю грязную работу, которую отказывались делать немцы. Даже нацисты поражались тому, как Юхновский спокойно мог пытать или вовсе убить женщину или ребёнка. За это немцы называли его Алексом Лютым. За свои «заслуги» Юхновский был награждён немцами специальным нагрудным знаком, а также месячным отпуском в Германии.

В 1944 году Красная армия освободила территории, на которых орудовал Алекс Лютый и его приспешники. В этот период советские чекисты начали выявлять всех, кто сотрудничал с захватчиками. Многие местные жители помнили зверства Алекса Лютого, но кроме его фамилии и приблизительного описания внешности сообщить ничего не могли. Юхновского-старшего чекистам удалось найти, но его сына и след простыл. Как выяснилось позже, Алекс Лютый прибыл на один из призывных пунктов РККА и представился Александром Мироненко. Его зачислили в ряды Красной армии, он воевал в составе 2-го Белорусского фронта, дошёл до Берлина.

Палач и коллаборационист по прозвищу Алекс Лютый. Фото © YouTube / Центральное телевидение

После войны он остался в Германии, где работал в редакции газеты «Советская армия». В 1952 году Юхновский перебрался в Москву, где продолжил работать журналистом. Он был на хорошем счету, его работы регулярно поощрялись различными грамотами. В 1959 году ему предложили вступить в Компартию, но он отказался, поскольку понимал, что вслед за заявлением последуют проверки, могло вскрыться его прошлое. Но в то время никто не обратил на этот факт особого внимания. Прошло уже много лет с момента окончания войны, Юхновскому казалось, что его уже не найдут и никто не узнает о его прошлом.

Но вмешался случай. Советский разведчик Ибрагим Аганин случайно увидел Юхновского в столичном метро и опознал в нём того самого Алекса Лютого. Аганин сразу же обратился в правоохранительные органы и сообщил об увиденном. За дело взялись сотрудники КГБ, но для задержания Юхновского требовались доказательства. Чекисты решили схитрить и вновь предложили Лютому вступить в партию. Для этого требовалось написать автобиографию. В КГБ надеялись таким образом обнаружить нестыковки, которые уже могут быть основанием для задержания и дальнейшего опроса.

И рыбка клюнула на крючок. Ничего не подозревавший Юхновский написал автобиографию и допустил нестыковку в сравнении с ранее указанными им данными. В частности, он отметил, что воевал в рядах Красной армии с 1941 года. В то время как в биографии, написанной в 1944 году, он утверждал, что проживал на оккупированной территории. После этого сотрудники КГБ начали опрашивать свидетелей, которые могли видеть Алекса Лютого в годы войны. Все они указывали на то, что Юхновский и есть тот самый палач. В 1975 году он был задержан. На начальном этапе Юхновский всё отрицал, затем, пытаясь оправдаться, утверждал, что они с отцом были советскими агентами в логове врага.

В 1976 году палач предстал перед судом, была доказана причастность Юхновского к убийству более чем двух тысяч советских граждан. Его приговорили к смертной казни, приговор был приведён в исполнение 23 июня 1977 года.

Тонька-пулемётчица

Ещё одним палачом времён Великой Отечественной была Антонина Макарова, которая убила около 1,5 тысячи советских граждан. Ей также после войны удавалось некоторое время скрываться, но вскоре справедливое возмездие настигло и её.

С началом войны Макарова отправилась на фронт в качестве санитарки. Службу проходила на Вяземском направлении, где осенью 1941 года Красная армия потерпела поражение. Выжившая Макарова несколько дней бродила по лесу, пытаясь выбраться из окружения, но была схвачена нацистами. Спустя некоторое время она вместе с красноармейцем Николаем Федчуком бежала из лагеря для военнопленных. В январе 1942 года их пути разошлись, и Макарова уже в одиночку скиталась по окрестным сёлам.

Вскоре она добралась до самопровозглашённой Локотской республики, созданной местными коллаборационистами при поддержке немцев. Именно здесь Макарова решила перейти на сторону врага и вступила в отряд полицаев. На начальном этапе её основной функцией было ублажение немцев и их приспешников. Но вскоре она изъявила желание проводить казни людей, за это полагался паёк побольше. Немцы, которые не хотели делать грязную работу, согласились и вручили ей пулемёт «Максим». Так Макарова стала одним из наиболее кровавых палачей в истории прошлого столетия и вошла в историю как Тонька-пулемётчица.

Согласно официальным данным, за годы войны Макарова расстреляла около 1,5 тысячи советских граждан. Одновременно с этим она продолжала вести беспорядочные связи с нацистами, что закончилось заражением венерической болезнью. По этой причине она была откомандирована в немецкий тыловой госпиталь, что спасло её от захвата красноармейцами, которые в 1943 году вошли в Локоть. После лечения Макарова оказалась в немецком концлагере в Кёнигсберге. Когда советские войска вошли в город, Макарова выдала себя за советскую медсестру. Здесь же она познакомилась с красноармейцем Виктором Гинзбургом, за которого впоследствии вышла замуж и взяла его фамилию.

Антонина Гинзбург, виновная в гибели около 1,5 тысячи мирных граждан. Фото © YouTube / Центральное телевидение

Супруги затем жили в Белоруссии. Они пользовались уважением местных жителей, поскольку оба были орденоносцами. О прошлом Тоньки-пулемётчицы, конечно же, никто не знал. Но, как и в случае с Алексом Лютым, решающую роль сыграла обыкновенная случайность.

Поиски Тоньки-пулемётчицы шли на протяжении 30 лет, но у сотрудников КГБ не было ни единой зацепки. К тому моменту им было известно, что они разыскивают Антонину Макарову, которой в 1943 году был примерно 21 год. Но проверка, проведённая чекистами, результатов не дала, поскольку при рождении Тонька-пулемётчица носила фамилию Панфилова и только в школьном возрасте стала Макаровой.

Но в 1976 году один из братьев Макаровой-Гинзбург заполнил автобиографию на выезд за границу. В ней он указал, что его сестра Антонина до замужества сначала была Панфиловой, а затем стала Макаровой. Этот факт насторожил сотрудников КГБ, но задерживать уважаемого ветерана без веских доказательств они не могли. Поэтому чекистами под разными предлогами были организованы встречи свидетелей, видевших Тоньку-пулемётчицу в годы войны, с Макаровой-Гинзбург. Все они опознали палача.

В сентябре 1978 года Тонька-пулемётчица была арестована. Суд признал её виновной в убийстве 168 человек, личности которых удалось опознать. Она была приговорена к смертной казни, приговор был приведён в исполнение 11 августа 1979 года.

Андрей Чикатило

Самым известным российским маньяком, чья фамилия стала именем нарицательным, считается Андрей Чикатило. Он вошёл в историю как преступник, расправлявшийся со своими жертвами с особой жестокостью.

Маньяк Андрей Чикатило. Фото © ТАСС / Олег Недери

Первой его жертвой стала девятилетняя Лена Закотнова. Девочка не вернулась с прогулки, а спустя два дня её тело было обнаружено в лесистой местности.

В ходе расследования Чикатило значился в числе подозреваемых, но его супруга обеспечила ему алиби. Если бы уже тогда его посадили, то удалось бы избежать множества жертв в будущем. Но, как мы знаем, история не любит сослагательного наклонения, а Чикатило остался на свободе. На суде убийство Лены Закотновой исключили из перечня жертвы Чикатило из-за недостатка доказательств. Поэтому, согласно официальной версии, маньяк начал убивать с 1982 года.

Свои преступления он совершал вплоть до 1990 года. Задержать его удалось благодаря тому, что патрульный проверил документы у Чикатило, вышедшего из лесистой местности, и записал его фамилию. В то время маньяк направлялся к станции после своего последнего убийства, на его одежде остались следы травы, которые и привлекли внимание патрульного. Спустя неделю тело убитой девушки было обнаружено. Тогда патрульный и сообщил о подозрительном мужчине по фамилии Чикатило. После этого задержание убийцы стало делом времени.

Судебное следствие по делу Чикатило продолжалось в течение четырёх лет. Стороне обвинения удалось доказать 43 убийства, хотя сам подсудимый утверждал, что убил 55 человек. Судом Чикатило был приговорён к смертной казни, которая была приведена в исполнение 14 февраля 1994 года.

Сергей Головкин

В 1996 году, незадолго до введения моратория на применение смертной казни в России, был расстрелян серийный убийца Сергей Головкин. За период с 1986-го по 1992 год он убил 11 детей.

Первые попытки убийств он предпринял ещё в 1982 году. Сначала он заманил в лесополосу 13-летнего мальчика, которого попросил помочь донести вещи, но ему удалось сбежать от маньяка. Затем в лесу он набросился на 14-летнего подростка, которому удалось оказать сопротивление, и Головкин был вынужден скрыться. В 1984 году маньяк повесил 14-летнего мальчика на дереве, а потом снял его, посчитав умершим. Но юноша выжил.

Своё первое убийство Головкин совершил в апреле 1986 года, летом того же года он убил ещё двух подростков. Поначалу эти преступления приписывали Чикатило, но вскоре стало очевидно, что он не имеет к ним отношения.

Серийный убийца Сергей Головкин. Фото © YouTube / Криминальная Россия

Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс, поэтому Головкину пришлось «залечь на дно» на целых три года. Свою преступную деятельность он возобновил в 1989 году.

Задержать маньяка удалось лишь в октябре 1992 года. На его след вышли благодаря показаниям школьника, которого незадолго до этого Головкин подвозил вместе с его друзьями, потом без вести пропавшими. Этого юношу спасло то, что он отказался пойти на кражу вместе с товарищами. Сначала за маньяком установили слежку, а после задержали.

В ходе следствия Головкин признался в убийствах 11 подростков. Суд приговорил маньяка к смертной казни, которая была приведена в исполнение 2 августа 1996 года. Так он стал последним серийным убийцей в истории России, который был казнён.

Авторы Альмир Хабибуллин