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18 февраля, 14:00

Сыграет на хайпе или захочет оберегать: Каким отцом будет DAVA малышу от Мари Краймбрери

Ни для кого уже не секрет, что Мари Краймбрери ждёт ребёнка от Давида Манукяна, также известного как DAVA и бывший Ольги Бузовой. Станет ли он хорошим отцом или захочет нажиться на рождении малыша и повысить свою популярность?

Психологи разобрали личность Давы: будет ли он хорошим папой, или ребёнок лишь повод хайпануть? Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Психологи разобрали личность Давы: будет ли он хорошим папой, или ребёнок лишь повод хайпануть? Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Блогер Давид Манукян (DAVA) и певица Мари Краймбрери стали предметом обсуждения после объявления о беременности и планах на помолвку. Давид, который ранее был вовлечён в различные скандалы, особенно после разрыва отношений с Ольгой Бузовой, часто подвергается критике за использование своих романтических связей для повышения популярности. Поэтому логично задать вопрос: а не станет ли DAVA хайпиться на своём ребёнке?

Психолог Марианна Абравитова высказала мнение, что DAVA может стать хорошим отцом. Она отметила, что между ним и Мари существует настоящая сильная любовь, а такие прочные отношения — хорошая основа для создания семьи. Эксперт уверена, что, когда мужчина испытывает глубокие чувства к любимой женщине, он всегда готов принять детей как часть своей жизни.

Станет ли Дава хорошим отцом? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Станет ли Дава хорошим отцом? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

«И надо сказать, что возраст у него уже подходящий для отцовства. То есть это такое личностное созревание и понимание того, зачем ты приходишь в эту жизнь. Кроме того, стоит отметить его национальность, а армянский народ я бы всё же назвала чадолюбимцами. Они очень любят детей, у них нежное и трепетное отношение к ним», пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психолог отметила, что в семьях с множеством детей родители полностью посвящают себя воспитанию, что делает Давида потенциально отличным отцом. Хотя сейчас он проявляет желание повысить свою популярность за счёт ажиотажа вокруг их с Мари пары, его действия имеют двойное значение.

Что психологи говорят о паре Давида Манукяна и Мари Краймбрери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Что психологи говорят о паре Давида Манукяна и Мари Краймбрери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Например, он пофантазировал, как будет выглядеть в роли отца, что может восприниматься как попытка привлечь внимание к своей личности. Да и Мари хороша: во время концерта открыла живот в конце песни и, кажется, тоже не прочь хайпануть на беременности. «Поэтому здесь придумана игровая линия, в какой-то степени тоже ошеломляющая фолловеров», добавила Абравитова.

Не будем забывать, что Давид не только будущий отец, но и блогер, шоумен. Однако психолог отмечает, что обе эти стороны его жизни могут гармонично сосуществовать. Тема рождения и взросления его малыша будет активно использоваться в контексте маркетинга в семье блогера Давида Манукяна и певицы Мари Краймбрери, что подтверждается намеренным включением ситуации с беременностью в концертные номера.

Певица Мари Краймбрери ждёт ребёнка от Давы, будет ли она хайпиться на беременности? Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Певица Мари Краймбрери ждёт ребёнка от Давы, будет ли она хайпиться на беременности? Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Такой подход, хотя и может показаться коммерческим, не исключает возможности быть внимательным и заботливым родителем. Психолог подчёркивает, что при наличии ума и адекватности Давид сможет совмещать свою публичную жизнь с обязанностями отца.

Карина Морозова
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