Перед 14 февраля на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшений Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии 14 февраля. А вот продажи товаров для женщин почти не изменились. 20 февраля, 14:25 На 14 февраля мужчинам стали чаще дарить одежду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / My Agency

Активнее всего ко Дню всех влюблённых приобретали одежду для мужчин. С 8-го по 14 февраля эта категория выросла на 30% в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу — средства для бритья, кремы, шампуни. Здесь рост составил 23%. И лишь на третьем месте расположилась женская товарная категория — ювелирные изделия (+20%). Таковы данные сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес.

Кстати, годом ранее в топ-3 также входили категории одежды и косметики для мужчин. При этом на первом месте были сладости.

Среди купленных накануне праздника гаджетов лидируют беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20% в течение 7 дней перед Днём всех влюблённых

Авторы Валерия Мишина