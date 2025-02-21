Стартовал масштабный медиапроект ко Дню Великой Победы

За 80 дней до 9 Мая стартовал масштабный медиапроект, посвящённый Дню Победы: на медиафасадах МАЕР появится уникальный видеоконтент из виртуального музея МИЦ «Известия».

Уже сегодня жители крупных городов России смогут увидеть на больших экранах часть тематических материалов, посвящённых победе в Великой Отечественной войне. Каждый день на медиафасадах будут появляться фотографии сегодняшних ветеранов и цитаты из их историй, 3D-модели легендарного оружия Победы, символизирующего мощь и силу Советской армии. Кроме того, на digital-поверхностях покажут оживлённые с помощью искусственного интеллекта фотографии из военного архива издания. Важной частью проекта станет трансляция информационных материалов «Дни Победы», которые расскажут о ключевых событиях войны.

Приуроченный к празднику спецпроект МИЦ «Известия» и медиахолдинга МАЕР продлится до 11 мая, увидеть его можно будет на цифровых экранах в крупнейших городах страны — в Москве, Санкт-Петербурге, во Владивостоке, в Хабаровске, Казани, Воронеже, Краснодаре, Анапе, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Кемерове, Оренбурге, Омске, Самаре, Волгограде, Челябинске и других.

«История «Известий» очень прочно связана с историей нашей страны и, в частности, с периодом Великой Отечественной войны. Фотографы и карикатуристы «Известий» вошли в историю ВОВ. Напомню, что и о победе, и об основных сражениях граждане Советского Союза узнавали в основном из двух газет: из «Правды» и из «Известий», — отметил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Как рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, в рамках проекта россиянам покажут и расскажут о знаменитых на весь мир танке Т-34 и «Катюше», самолёте Ил-2, крейсере «Киров» и орудии, которое поражало все виды немецких танков. Жители крупных российских городов увидят архивные фотографии военных корреспондентов и смогут прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Но самое ценное в этом проекте — это живые свидетельства ветеранов Великой Отечественной войны: наша живая история, портреты ветеранов.