Весенняя афиша: 8 событий марта для соскучившихся по впечатлениям

Кино: премьера фильма «Мелочи жизни»

Любуемся красавчиком Киллианом Мерфи в фильме-призере Берлинского кинофестиваля. 13 марта листрибьюторская компания Про:взгляд выпускает в прокат драму Тима Миллантса («Острые козырьки») «Мелочи жизни».

Большая премьера фильма в России пройдет уже 2 марта в главном зале кинотеатра «Каро Октябрь». Фильм представит и обсудит с гостями философ Евгений Цуркан.

Действие картины происходит в Ирландии 1985 года. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. История основана на реальных событиях, описанных в известных журналистских расследованиях и материалах ООН.

Генеральными продюсерами картины выступили целых три обладателя премии Оскар — Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и сам Киллиан Мерфи, который стал движущей силой проекта. Такое сотрудничество просто заряжено на успех!

Когда: 2 марта 19:00 Где: кинотеатр «Каро Октябрь», ул. Новый Арбат 24

Театр: Спектакль «Сделка»

Ни дня без премьеры, ни месяца без спектакля. Мы за гармоничное культурное развитие, поэтому приглашаем вас окунуться в волшебную театральную атмосферу и отправиться в Театр им.А.С.Пушкина, где состоится предпремьерный показ спектакля Игоря Теплова по мотивам трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы».

Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной Гюллен. Обитатели городка готовят ей пышный приём, надеясь на то, что воспоминания о счастливой юности растопят её сердце, и она окажет давно разорившемуся Гюллену финансовую поддержку. Но Клара предлагает городу сделку: миллиард в обмен на жизнь её первой любви — предавшего её в юности Альфреда Илла.

Фрагмент афиши спектакля «Сделка» предоставлен Life.ru пресс-службой театра

Когда: 6 марта Где: Московский драматический театр им. А.С. Пушкина (Тверской б-р, 23)

Концерт: музыкальный вечер при свечах «Ода вечной женственности»

Почему бы не начать самый «женский» месяц в году в праздничной атмосфере? Чарующие голоса, волшебные мелодии, воспевающие красоту вечной женственности, дыхание ранней весны и теплое обволакивающее мерцание свечей переместят каждую девочку, девушку, женщину в настоящую сказку. Для прекрасных дам выступят лучшие из лучших — мужской состав квинтета «REBELLION» и хора PALESTRINA. Они раскроют истинную историю любви к искусству и женщине.

Приглашение на волшебный вечер станет отличным подарком для любимой и отправит вас в удивительное путешествие, где каждая нота и каждый луч света поют в честь женщины – загадочной, сильной, нежной и вдохновляющей.

В программе: José María Cano – Hijo de la Luna Alicia Keys – Empire State of mind pt 2 Astor Piazzola – Libertango Georges Bizet – Carmen Andy Williams – A time for us

Театр: Спектакль «Комедия о смысле жизни»

В преддверии праздника хочется легкости, смеха и веселья, но в жизни не всегда все так однозначно. Порой у нас возникают вопросы, которые мы с трудом решаемся задать сами себе. Популярный квартет «Заячий стон» берет дело в свои руки и приглашает зрителей принять участие в философском спектакле-диалоге. Постановка с говорящим названием объединяет в себе жанры Stand up-мюзикла и музыкальной комедии, а четверо обаятельных мужчин в сатирической манере ищут ответ на вопрос о смысле жизни и умело расставляют все точки над «i».

Квартет «Заячий стон». Фото предоставлено Life.ru

В ролях: Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков и Кирилл Петров.

Когда: 6 марта Где: Москонцерт Холл (Каланчевская улица, 33)

Театр: Спектакль «Хорошие фото»

Павел Устинов, Юлия Такшина и Евдокия Германовна выйдут на сцену Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова в спектакле «Хорошие фото» по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой. Сюжет постановки — настоящая жизнь. У героев есть реальные прототипы (их имена сохранены), а все события происходили на самом деле. В центре сюжета - Николай, проходящий лечение в госпитале после тяжелого ранения, полученного на поле боя. У него ампутирована нога; он испытывает фантомные боли, не позволяющие установить протез. Николай ждет вестей от своего друга. Но его ждет трагическая новость: друг погиб. И тогда Николай, который до военной службы был профессиональным специалистом в сфере ритуальных услуг, организует боевому другу похороны. Но не обычные, а достойные настоящего героя, кем был его друг и кем являются все участники специальной военной операции. Это оказывается не таким простым делом. Бюрократы и коммерсанты живут по законам мира, а не тыла. Герои спектакля сильные, убежденные в своей правоте люди. Они пришли сюда, чтобы установить свои правила, где торжествует справедливость и честь. И им это удается. А еще они не теряют юмора и оптимизма. Потому что у них есть главное: любовь к Родине и желание ее защищать. Даже ценой собственной жизни.

Фото предоставлено Life.ru командой Нового театра

Когда: 20, 23, 25, 26 марта Где: Новый Театр (Мясницкая улица, 7с2).

Балет: «Лебединое озеро»

Страсти по «Щелкунчику» немного поутихли, пришла пора настоящего флагмана и визитной карточки русского балета. Самое загадочное и мистическое произведение Петра Ильича Чайковского в исполнении Русского Классического театра балета заиграет яркими красками на сцене РАМТа в этом сезоне.

На наших глазах развернется любимая с детства сказка о принцессе, заколдованной злым волшебником в белоснежного лебедя. Чарующая музыка, выразительные линии, изысканные декорации и костюмы — все это делает «Лебединое озеро» одним из ярчайших явлений в мировой культуре. Шедевр, созданный великим композитором в конце XIX века, в веке ХХI продолжает триумфальное шествие по всему миру, как и прежде, покоряя всех своей лирической красотой, торжеством идей добра и гуманизма.

Когда: 24 марта Где: РАМТ

Театр: Спектакль «Нас ждут…»

В центре сюжета – история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она—мужа, с утратой которого так и не смогла справиться. Их первое знакомство — это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров, двух судеб, двух миров.

Но общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы все глубже, искреннее и теплее. Они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново.

Кульминацией их истории становится тихий ужин, накрытый для двоих. Казалось бы, впереди — свет, понимание и безусловное счастье... Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы.

Спектакль «Нас ждут…» — это трогательная, глубокая и пронзительная история о встрече, которая случается раз в жизни. О силе памяти, утрат и надежды. И, конечно, о любви, которая приходит тогда, когда ее совсем не ждешь.

Режиссёр: Юрий Клепиков В ролях: Алексей Шевченков, Нелли Уварова, Алесандр Резалин, Татьяна Мухина.

Когда: 7 и 9 марта Где: La'театр Вадима Дубровицкого (Хамовнический вал, 34)

Современное искусство: мультимедийная выставка Night Eхpansion (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге стартовала выставка знаменитых медиахудожников NONOTAK (Франция–Япония). В своем творчестве дуэт исследует способность света вызывать эмоции и погружать зрителей в абстрактные, эфемерные пространства.

Экспозиция состоит из четырех масштабных аудиовизуальных инсталляций, исследующих силу света и звука. Среди работ — как новые проекты, так и переосмысленные хиты, которые ранее выставлялись на крупных площадках вроде Галереи Тейт и фестиваля Sónar в Барселоне.

Когда: до 11 мая Где: пространство Цистерна х Т-Банк (Санкт-Петербург, ул. Курляндская 48)

Фестиваль: маркет керамики «Ceramania» (Санкт-Петербург)

Крупнейший в России фестиваль-маркет керамики ручной работы вновь порадует всех творческих личностей и любителей оригинальных сувениров, украшений и декора. Символично, что ведущей темой мероприятий в этом году стало «пробуждение». Весна — пора расцвета, обновления и раскрытия новых граней. Так и в рамках фестиваля особое внимание будет уделено новым сезонным коллекциям участников маркета.

На прилавках и витринах будут представлены изделия из стекла, металла, дерева, текстиля и конечно керамики. Здесь каждый сможет найти для себя что-то уникальное и необычное. Кроме того, для всех желающих пройдут мастер-классы по разным направлениям. Весна — самое время поучиться чему-то новому, согласны?

В программе: участие более сотни мастеров, обучающие творческие программы, фуд-корт с деликатесами, горячими напитками и сладостями.