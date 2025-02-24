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24 февраля, 07:09

Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери

Елена Ваенга. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Елена Ваенга. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери, пишет SHOT. Очевидцы рассказали, что в зале во время выступления было сильно душно, а организаторы якобы даже не принесли аптечку, чтобы спасти поклонницу артистки

По данным телеграм-канала, 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась до приезда врачей. Её подругу сумели спасти. Точную причину смерти позднее установит экспертиза.

Как рассказали зрители, в зале во время концерта якобы было сильно душно, многие жаловались на то, что в ДК было нечем дышать. Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт.

Никита Никонов
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