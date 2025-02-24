Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери, пишет SHOT. Очевидцы рассказали, что в зале во время выступления было сильно душно, а организаторы якобы даже не принесли аптечку, чтобы спасти поклонницу артистки

По данным телеграм-канала, 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Прямо во время концерта обеим стало плохо, и Тамара скончалась до приезда врачей. Её подругу сумели спасти. Точную причину смерти позднее установит экспертиза.