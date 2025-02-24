Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 08:38

Названа причина смерти фанатки Ваенги на концерте в Твери

SHOT: Причиной смерти 71-летней фанатки Ваенги на концерте в Твери стал тромб

Елена Ваенга. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Елена Ваенга. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Причиной смерти 71-летней фанатки Елены Ваенги на концерте в Твери стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла во время антракта. По словам организаторов, по ходу концерта в зале был отключён калорифер (устройство для теплообмена), однако температурный режим был в норме. В зале была полная посадка. На площадке была аптечка, однако организаторы не могли оказать первую помощь до приезда медиков.

Ранее Life.ru сообщал, что 71-летняя женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери. Туда она пришла с подругой, которой также стало плохо. По словам других зрителей, в зале, где была полная посадка, якобы было душно.

Никита Никонов
  • Новости
  • Елена Ваенга
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar