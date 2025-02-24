Названа причина смерти фанатки Ваенги на концерте в Твери

Причиной смерти 71-летней фанатки Елены Ваенги на концерте в Твери стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла во время антракта. По словам организаторов, по ходу концерта в зале был отключён калорифер (устройство для теплообмена), однако температурный режим был в норме. В зале была полная посадка. На площадке была аптечка, однако организаторы не могли оказать первую помощь до приезда медиков.