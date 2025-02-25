Восемь человек спасли во время пожара в жилом доме в Москве
Восемь человек спасли во время пожара в жилом доме в Москве. По информации SHOT, около часа назад в многоэтажке на улице Академика Варги загорелась комната консьержа. Огонь мгновенно перекинулся в подъезд.
Пожар в многоэтажном доме на улице Академика Варги в Москве. Видео © SHOT
На место оперативно прибыли экстренные службы, которые сумели потушить пожар и спасли жильцов дома. Всего — восемь человек, в том числе двоих детей. Некоторых спасали с верхних этажей — например, с двенадцатого.
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