Опубликована деловая программа II форума «Женщины за здоровое общество» и мероприятий проекта «Здоровое общество» Фонда Росконгресс

II форум «Женщины за здоровое общество» состоится 4 марта 2025 года. Организатором выступает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Фондом Росконгресс. Форум пройдет под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФМБА России.

В рамках Форума эксперты рассмотрят перспективы ИИ как помощника для улучшения общественного здоровья и доверие к этим технологиям в отечественном здравоохранении; новые этапы реализации национальных проектов в России, направленных на улучшение качества жизни и здравоохранения; современные подходы, инициативы и технологии, способствующие повышению грамотности в вопросах здоровья; новые программы диспансеризации, успешные региональные инициативы и модернизация центров здоровья и многие другие вопросы. Центральным мероприятием Форума станет пленарная сессия «Женщины за здоровое общество».

«Наше здоровье во многом зависит сегодня от того, насколько мы придерживаемся принципов здорового образа жизни и своевременно проходим необходимые профилактические обследования для выявления проблем со здоровьем на ранней стадии. Во многом культура здоровьесбережения, начиная с привычки быть физически активным и заканчивая правильным питанием, формируется именно в семье и исходит в первую очередь от женщины. Поэтому каждая из нас ответственна как за свое здоровье, так и за здоровье будущих поколений», – отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации академик РАН Оксана Драпкина.

5 марта 2025 года состоятся экспертные дискуссии проекта «Здоровое общество» Фонда Росконгресс. Эксперты обсудят развитие цифровой медицины и клеточных технологий, применяемых в здравоохранении, вопросы совершенствования лекарственного обеспечения для пациентов с сахарным диабетом, современные подходы и технологии в медицине и здоровьесбережении, меры государственной поддержки в области охраны материнства и детства в России и многие другие темы.

Дискуссия «Доступность пищевых инноваций: как растет рынок здоровьесберегающей еды?» будет посвящена влиянию питания на здоровье человека, важности внедрения функциональных продуктов, а также вопросам доступности пищевых инноваций, оптимизации рациона, роли государственной политики и перспективных разработок в области пищевой продукции для укрепления здоровья нации.

В рамках сессии «Обеспечение лекарственной безопасности в России для здорового общества» обсудят, какие задачи стоят на текущей повестке системы регулирования обращения лекарственных средств для совершенствования ее механизмов.

«Важную роль в построении такой устойчивой системы лекарственной безопасности играют программы поддержки отечественной фармацевтической промышленности. За последние годы мы смогли достичь высокого уровня импортозамещения, в России производятся лекарственные препараты по самым высоким стандартам качества», – отметила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Мероприятие объединит специалистов и представителей бизнеса, общественных и политических деятелей, формирующих ландшафт будущего здравоохранения в нашей стране.

К участию приглашаются предприниматели, новаторы, лидеры мнений, представители профильных органов государственной власти, научного и делового сообщества.

Более подробная информация на сайте: forumhealth.ru.

Генеральный партнер: ООО “СКОПИНФАРМ”.

Партнеры по деловой программе: АО «РЖД Медицина», ООО «Свикс Хэлскеа», Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР).

Партнеры: Х5 Group, Акционерное общество «Росатом Наука» (АО «Росатом Наука»), Группа компаний «ВЕЛФАРМ ГРУПП», АО «ГЕНЕРИУМ», «Гемера» - федеральная компания по поставке медицинского оборудования и расходных материалов, ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии».

Технологический партнер: российский производитель дисплеев и интерактивного оборудования компания NexTouch.

Официальные поставщики: Московская фабрика мороженого АО "БРПИ", Istok Lab, Beauty Diet - первый в мире бренд продуктов питания для женщин, Daily Value — бренд функционального питания, ООО «АртВкус», ООО «СМАРТЛАЙФ».