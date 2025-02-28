8 Марта в «Руки ВВерх! Бар»: создайте незабываемые воспоминания в компании друзей!

В преддверии Международного женского дня московские заведения «Руки ВВерх! Бар» вовсю готовятся к праздничным мероприятиям под названием «Ай-яй-яй девчонки», которые пройдут 7 и 8 марта.

Танцевальная сеть баров, насчитывающая более 35 заведений по всей стране, из которых 13 открыты в Москве и Московской области, ожидает полную загруженность в праздничные дни. Каждый бар готов принять у себя от 200 до 400 гостей. На одной локации размещаются ресторан, караоке-зал, концертная площадка и, конечно же, дискотека. Управляющие баров готовы встретить гостей, желающих отпраздновать этот день в компании друзей и близких.

«В выходные и праздничные дни количество желающих посетить вечеринки в «Руки ВВерх! Бар» значительно увеличивается, — отмечает генеральный директор сети Павел Чесноков. — Многие предпочитают проводить праздничные дни в барах. Интерес к нашим заведениям также обусловлен специальными акциями, системой скидок и активной рекламной кампанией».

7 и 8 марта команда «Руки ВВерх! Бар» подготовила своим гостям незабываемые впечатления. Драйвовая музыка, танцы под хиты 90-х и 2000-х, коктейли от барменов, вкусные закуски, конкурсы с призами и подарки от Жукова — всё это создаст атмосферу настоящего праздника. А 8 Марта представительницам прекрасного пола будут дарить тюльпаны и угощать напитками.

Наша танцевальная сеть «Руки ВВерх! Бар» стремительно растёт, на данный момент открыто около 40 баров по всей стране. У нас отмечают дни рождения, мальчишники, девичники, приезжают просто потанцевать и спеть в караоке любимые хиты юности. Частенько я сам заезжаю в «Руки ВВерх! Бар» на Таганке, общаюсь с посетителями и вижу, как им нравится проводить у нас время Сергей Жуков