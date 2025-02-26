Дроны ВСУ пытаются атаковать порт Туапсе, над городом раздались около 40 взрывов

Российские силы противовоздушной продолжают отражать атаку украинских дронов на Туапсе. Целью БПЛА противника, предварительно, является местный порт, сообщает SHOT . Всего над городом раздались около 40 взрывов.

Местные жители сообщили Telegram-каналу, что взрывы в районе морской гавани не прекращаются, а в небе продолжают мерцать яркие вспышки. Очевидцы назвали эту атаку одной из самых масштабных за всё время.