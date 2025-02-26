Образовательные и культурные проекты в Оренбургской области получили поддержку В Оренбуржье будут созданы новые площадки для спорта, творчества и всестороннего развития детей и талантливой молодёжи. 26 февраля, 11:15 В Оренбуржье появятся новые площадки для спорта и творчества. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Планируется открытие химико-биологической и физической лабораторий научно-образовательных центров «Точка роста». Запланировано обустройство игровых площадок и благоустройство территорий школ и детских садов. Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве между компанией и регионом на 2025 год.

В нескольких посёлках будут реконструированы центры творчества и дома культуры, а также созданы новые общественные пространства. Продолжится модернизация инженерных сетей, обустройство систем освещения и внедрение энергоэффективных решений в малых сёлах Оренбуржья.

За 13 лет реализовано около 600 проектов, предложенных самими оренбуржцами, а также обновлена инфраструктура районов области. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» прошла реновация креативных и общественных пространств, которые стали любимыми местами отдыха жителей и гостей региона. В Оренбурге был открыт дворик «Эссен» губернаторского историко-краеведческого музея с кафе, кинозалом, зонами для выставок и концертов. В прошлом году открылось ещё одно арт-пространство во дворе областного музея изобразительных искусств.

В Оренбуржье уже реализованы сотни проектов, значимых для развития образования и культуры, создания условий для самореализации талантливой молодёжи. Немаловажно, что многие из проектов были инициированы местными жителями, которые лучше всех знают, что важно для их родного региона. Новое соглашение позволит продолжить работу, призванную сделать Оренбургскую область ещё более привлекательной и комфортной для учёбы, работы и отдыха.

Авторы Валерия Мишина