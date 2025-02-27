От вышибалы в баре до кардинала. Какими странными высказываниями и поступками прославился папа римский Франциск Папа римский Франциск, у которого диагностирована двусторонняя пневмония, остаётся в критическом состоянии. У него яркая биография и поступки, некоторые из которых вызывали неоднозначную реакцию. Что о нём известно? 26 февраля, 21:37 Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / Zuma

Внимание всего католического мира приковано к Ватикану. Люди хотят знать, как здоровье папы римского Франциска I. 88-летний понтифик тяжело болен — у него пневмония. Западные журналисты уже нахально готовятся освещать бальзамирование его тела и похороны, а медики пока дают весьма осторожные прогнозы. Интерес к персоне Франциска объясним: папа прославился своими высказываниями и даже предметами, которыми себя окружил.

У папы Франциска на стене заметили картину с провокационным сюжетом. Фото © osservatoreromano.va

Как Франциск I оказался на папском престоле

Настоящее имя понтифка — Хорхе Марио Бергольо. До папства аргентинский кардинал Бергольо был архиепископом Буэнос-Айреса. Вообще с его именем часто используют эпитет «первый».

Это первый иезуит на папском престоле.

Это первый за полторы сотни лет папа-монах, состоящий в ордене камальдулов (это немногочисленный монашеский орден в Италии).

Это первый папа с Американского континента и первый папа не из Европы за 1300 лет.

Скорее всего, это первый из пап, кто в прошлой жизни работал вышибалой в ночном клубе.

В орден иезуитов Бергольо вступил в 1958 году в возрасте 22 лет. Окончил колледж Святого Иосифа в столице Аргентины, знает три языка — испанский, немецкий и итальянский. С 1992 года стал епископом Буэнос-Айреса, в 1998 году – архиепископом. Мантию кардинала надел в 2001 году. Был избран папой римским в 2013 году. Скорее всего, его избрали по нескольким причинам:

Он иезуит. Возможно, на него возлагали надежды в том, что он восстановит пошатнувшийся после сексуальных скандалов с католическими священниками папский престол.

Он латиноамериканец. Южная Америка — это континент, где больше всего католиков. Кроме того, Аргентина — страна третьего мира, где сейчас идёт наибольший рост числа верующих католиков.

Он имеет итальянские корни, то есть, как метко заметили журналисты National Catholic Reporter, соединяет в себе два мира — европейский и латиноамериканский.

Он консерватор. Сразу после избрания на папский престол Франциск заявил, что аборты — это смертный приговор для нерождённых детей, и сказал, что не согласен с эвтаназией и браками содомитов.

За это президент Аргентины Кристина Фернандес даже сравнила его тон с инквизиторским. Но после этого папа наговорил много чего ещё. Конечно, многие его высказывания были вырваны из контекста, но некоторые всё же вызывали недоумение.

Настоящее имя понтифика — Хорхе Марио Бергольо. Фото © Wikipedia

Самые странные поступки и высказывания понтифика Франциска I

Поддержал геев*

Если в 2013 году Франциск называл союз между геями «антропологической агрессией», то позже он стал более политкорректен в высказываниях и даже поддержал геев*. Больше всего верующих шокировала документальная лента «Франческо», в которой рассказывалась история однополой пары. Они писали папе письмо, в котором спрашивали, можно ли им водить своих детей в церковь. Папа лично звонил им и говорил, что не только можно, но и нужно.

Папа римский Франциск лояльно относится к представителям ЛГБТ*. Фото © ТАСС / IPA / ABACA

Ранее папа уже поддерживал ЛГБТ* и призывал просить у его адептов прощения за дискриминацию. «Мы должны извиниться за многое, не только перед геями. Но мы должны не просто извиниться, а попросить прощения!» — высказался понтифик.

Эти слова были восприняты католиками по-разному. Одни считали, что это всего лишь «какой-то фильм», а не официальная позиция католической церкви. Другие предупреждали о том, что до благословения однополых браков Ватикану остался всего лишь шаг.

В 2020 году папа снова поддержал гомосексуалистов*. «Нам нужно создать закон о гражданских союзах. Таким образом они будут юридически защищены. Я за это ратовал», — объяснил он журналистам.

Мыл ноги беженцам

Папа римский Франциск омыл ноги представителям разных религий и народов. Фото © ТАСС / Zuma

В 2016 году папа римский Франциск совершил эпатажный поступок. На фоне терактов исламских радикалов в Бельгии он приехал в один из итальянских центров по приёму беженцев, провёл там службу и омыл ноги 11 представителям разных религий и народов. Многих шокировал тот факт, что папа римский целует ноги чернокожим и мусульманам, но сам понтифик объяснил, что таким жестом хотел призвать к милости и служению людям, а католические приходы — открыть двери для мигрантов.

Обедал с трансами*

Ещё более странно выглядел обед папы римского с трансвеститами*. Ещё в 2022 году Франциск сказал о трансах*, что они тоже дети Божьи, а летом 2023 года в подкасте Ватикана поддержал транса. Его слова наделали много шума. Но папа пошёл дальше и пригласил трансов* на обед в Ватикан. Было это в 2023 году, обед был устроен в честь Всемирного дня бедных. Лица неопределённого пола удостоились чести сидеть прямо напротив понтифика.

Папа римский обедал c трансвеститами*. Фото © ТАСС / Zuma

Заступался за украинских боевиков

Кроме того, Франциск трижды пытался добиться от России свободного выхода украинских террористических батальонов с «Азовстали». Делал он по дипломатическим путям, настаивал на открытии «гуманитарных коридоров» для украинских нацистов, но так ничего и не добился. Ватикан даже собирался отправить за ними свой корабль, чтобы вывезти «гражданских», но Россия отказалась это делать.

Странные картины в кабинете папы Франциска

Ещё один скандал разгорелся после того, как в феврале 2024 года в Сеть попало обращение Франциска к Панамериканскому комитету судей по социальным правам. Пользователей Интернета возмутил тот факт, что за спиной папы висела картина «Иисус ласкает мёртвого Иуду». Эта картина была написана католиком, поклонником папы Франциска, и была вдохновлена его книгами, где он называл Иуду «заблудшей овцой» и рассуждал о том, что всё могло быть иначе. На картине изображён явно провокационный сюжет: только что воскресший обнажённый Иисус держит голову Иуды, а на заднем плане изображено дерево, на котором тот, видимо, свёл счёты с жизнью. Очевидно, действие происходит на проклятой земле горшечника, купленной за те же 30 сребреников, которые фарисеи заплатили Иуде за предательство.

После этого заговорили о том, что новый папа является создателем некоего учения, в котором Бог уже простил всех грешников и ад пуст. В подтверждение этого журналист Эудженио Скальфари, побывавший на аудиенции у папы в 2018 году, вспомнил, что папа действительно говорил о том, что якобы «ада не существует, существует исчезновение греховных душ из него». В любом случае картина воспринимается попыткой оправдать Иуду и показать, что он мог быть прощён Богом. Это неправда и противоречит Евангелию. Православные богословы считают, что Иуда — образец духовного падения и окончательной погибели. Поэтому на иконах Страшного суда его изображают на коленях у Сатаны.

Вообще, поведение папы-иезуита — прекрасная иллюстрация ко всем процессам, которые происходят в Европе. Шаг за шагом стареющее человечество покидает неугодную ей аскезу христианства и, ослеплённое гордыней и уже немного ослабоумленное, отправляется на поиски удовольствий, но почему-то получает лишь войны, экономические кризисы и природные катаклизмы.

Кстати, недавно на Западе сняли фильм «Конклав» — как раз о процедуре избрания нового папы. Кончается всё довольно печально. Не желая допускать на престол консерваторов, либеральные кардиналы в результате интриг выбирают папу-гермафродита*. Возможно, это и есть европейское будущее?..

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Авторы Майя Новик