Подводные камни при получении ипотеки. На что обращать внимание, чтобы не переплатить по кредиту Ставки сейчас высокие, тем не менее выдачи ипотеки идут. И нередко заёмщики не знают, что могут получить кредит на более выгодных условиях. Как не переплатить банку? 26 февраля, 21:20 Юристы рассказали, на что обращать внимание при получении ипотеки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

При текущем уровне ставок по рыночной ипотеке и стоимости недвижимости к принятию решения об оформлении ипотеки важно подходить крайне взвешенно. Если вы не подходите под условия одной из адресных льготных программ, то оформлять ипотеку по рыночным ставкам может быть целесообразно, только если в кредит вам необходима небольшая сумма. Ещё один вариант: вы планируете быстро закрыть его, а также если вам попался выгодный объект для покупки и вы планируете рефинансировать ипотеку в дальнейшем. Такие рекомендации дала руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Однако в последнем случае стоит учитывать, что, скорее всего, такая возможность появится не скоро. Текущая риторика Центробанка указывает на то, что цикл снижения ключевой ставки будет поступательным, а значит, быстрого удешевления ипотеки в тарифах банков ожидать не стоит.

— При выборе подходящей программы для оформления рыночной ипотеки важно обращать внимание на условия, влияющие на уровень процентной ставки. В частности, в одном банке указанная в рекламе ставка будет действовать без каких-либо дополнительных опций, а в другом может предполагать необходимость покупки полиса страхования жизни и здоровья, или внесения единовременного платежа, или выполнения условий по минимальной сумме, — рассказала Инна Солдатенкова.

Чаще всего низкие ставки действуют при выполнении определённых условий. Например, для зарплатных клиентов банка, вкладчиков, сотрудников-партнёров. Однако помимо ставки важно учитывать при сравнении условий программ разных банков также и полную стоимость кредита, так как, в отличие от ставки, она покажет реальный размер ваших расходов на такой продукт.

Первое, что нужно сделать, — рассмотреть предложения разных банков: некоторые из них могут предлагать более выгодные условия, чем остальные. Второе: реально оценить, на какой срок вы можете взять кредит: чем меньше срок, тем ниже переплата. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

— Тем не менее свои возможности стоит оценивать скорее критически, потому что, если возникнут трудности с платежами, вас могут ждать более серьёзные проблемы. Третье: ипотеку без первоначального взноса сейчас выдают очень редко, тем не менее если у вас нет денег на первый взнос, но имеется другая недвижимость в наличии, можно передать её в залог банку и не вносить первоначальный платёж. Четвёртое: помните, что вы можете отказаться от всех страховых продуктов, которые обычно включают в тело кредита, кроме страхования самой залоговой недвижимости. Если вы собираетесь гасить кредит досрочно, вам это будет выгодно, — добавил Петр Гусятников.

Пятое: при покупке жилья на первичном рынке можно воспользоваться скидками от застройщика как на сам объект, так и на ипотечную ставку.

— Важно подобрать оптимальную для себя льготную программу. Среди них семейная ипотека при наличии прав на неё, IT-ипотека при соответствующем условии. Льготные кредиты с поддержкой от государства будут самыми выгодными в любом случае в ближайшее время, — рассказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

Необходимо максимально подробно рассказать о себе банку, чтобы повысить рейтинг платёжеспособности и получить более низкий процент. Это в случае, если речь идёт о получении полной ипотеки без льгот.

— Читать договор внимательно, отслеживать страховки и их периоды охлаждения. Был случай с одним из банков, где он предоставил очень маленький процент по ипотеке, но мелким шрифтом прописал, что при обязательном страховании ипотеки от банка. И с ценой ежемесячной страховки выплаты стали совершенно рыночными. Поэтому главное правило: помните о том, где лежит бесплатный сыр. И что никто не работает себе в убыток. Банки особенно, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева