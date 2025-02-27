15 городов России готовятся принять мартовскую эстафету фестиваля «На лыжи!»

Ежегодный спортивный марафон «На лыжи!» уже девять лет проходит в различных городах России, собирая тысячи любителей активного отдыха. В этом году лыжные забеги состоятся в 22 городах страны.

Фестиваль уже прошел в семи регионах, а в марте марафон продолжится в 15 городах. В проекте участвуют Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Мурманская, Нижегородская, Ленинградская области, Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Коми. Основной целью проекта является продвижение лыжного спорта и популяризация здорового образа жизни. Каждый год в фестивале участвуют десятки тысяч людей всех возрастов — от детей до опытных спортсменов.

«Мне кажется, год от года праздник становится только лучше – повышается престиж фестиваля, расширяется развлекательная программа для болельщиков: работают различные локации, происходят интересные события. В итоге создаётся одновременно очень доброжелательная и соревновательная атмосфера, которая мне очень нравится, потому что она вдохновляет и мотивирует на дальнейшее развитие именно в лыжном спорте», - отметил Иван Гаврилов, учащийся спортшколы из Ачинска.

В программу городских соревнований входят не только массовые забеги на разные дистанции, но и мастер-классы для новичков по различным стилям лыжной ходьбы, семейные старты, активные игры на свежем воздухе, развлечения для детей, музыка, чай и сувениры. Начинающие лыжники могут получить профессиональные советы от тренеров и встретиться с известными российскими спортсменами.

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

«В 2016 году у меня появилась идея — развивать лыжи как самый народный и доступный вид спорта. Так появилась программа «На лыжи!» Более 3 миллионов россиян занимаются лыжным спортом. И их число постоянно растет. Считаю, что это не просто спорт, это отличная традиция, которая к тому же, может быть еще и семейной — провести время вместе, на воздухе, получить заряд бодрости и энергии», — говорит основатель проекта «На лыжи!» Олег Дерипаска.

Фестивальная программа является частью более масштабного проекта «На лыжи!», который направлен на подготовку олимпийского резерва и возрождение чемпионских традиций России. С 2016 года РУСАЛ и Эн+ поддерживают юных лыжников, обеспечивая их экипировкой и инвентарем, а также обучая детских тренеров. Еще одним важным направлением проекта является развитие лыжной инфраструктуры в регионах, где модернизируются и строятся новые стадионы, базы и парки.