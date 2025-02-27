15 городов России готовятся принять мартовскую эстафету фестиваля «На лыжи!»
В этом году лыжные забеги пройдут в 22 городах России. Фото © Пресс-служба РУСАЛа
Ежегодный спортивный марафон «На лыжи!» уже девять лет проходит в различных городах России, собирая тысячи любителей активного отдыха. В этом году лыжные забеги состоятся в 22 городах страны.
Фестиваль уже прошел в семи регионах, а в марте марафон продолжится в 15 городах. В проекте участвуют Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Мурманская, Нижегородская, Ленинградская области, Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Коми. Основной целью проекта является продвижение лыжного спорта и популяризация здорового образа жизни. Каждый год в фестивале участвуют десятки тысяч людей всех возрастов — от детей до опытных спортсменов.
«Мне кажется, год от года праздник становится только лучше – повышается престиж фестиваля, расширяется развлекательная программа для болельщиков: работают различные локации, происходят интересные события. В итоге создаётся одновременно очень доброжелательная и соревновательная атмосфера, которая мне очень нравится, потому что она вдохновляет и мотивирует на дальнейшее развитие именно в лыжном спорте», - отметил Иван Гаврилов, учащийся спортшколы из Ачинска.
В программу городских соревнований входят не только массовые забеги на разные дистанции, но и мастер-классы для новичков по различным стилям лыжной ходьбы, семейные старты, активные игры на свежем воздухе, развлечения для детей, музыка, чай и сувениры. Начинающие лыжники могут получить профессиональные советы от тренеров и встретиться с известными российскими спортсменами.
Фото © Пресс-служба РУСАЛа
«В 2016 году у меня появилась идея — развивать лыжи как самый народный и доступный вид спорта. Так появилась программа «На лыжи!» Более 3 миллионов россиян занимаются лыжным спортом. И их число постоянно растет. Считаю, что это не просто спорт, это отличная традиция, которая к тому же, может быть еще и семейной — провести время вместе, на воздухе, получить заряд бодрости и энергии», — говорит основатель проекта «На лыжи!» Олег Дерипаска.
Фестивальная программа является частью более масштабного проекта «На лыжи!», который направлен на подготовку олимпийского резерва и возрождение чемпионских традиций России. С 2016 года РУСАЛ и Эн+ поддерживают юных лыжников, обеспечивая их экипировкой и инвентарем, а также обучая детских тренеров. Еще одним важным направлением проекта является развитие лыжной инфраструктуры в регионах, где модернизируются и строятся новые стадионы, базы и парки.
«Трасса очень хорошая, можно кататься хоть целый день. Фестиваль тоже отличный. Конечно, это здорово, что компания помогает развиваться, организовала такую красивую лыжню, хорошую, достаточно приемлемую для любого возраста, поэтому только можно радоваться», – поделилась участница фестиваля из Саяногорска Ирина Осипова.