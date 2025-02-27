139 социальных инициатив жителей регионов получат поддержку в 2025 году Подведены итоги грантового конкурса, который ежегодно проводится среди жителей регионов. В результате получат поддержку 139 культурных, спортивных, образовательных и экологических инициатив. 27 февраля, 13:51 Подвели итоги грантового конкурса. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

На конкурс было подано более 700 заявок от жителей Омской, Оренбургской, Томской, Тюменской областей, ЯНАО и ХМАО-Югры. Главный критерий для предоставления гранта — польза проекта для общества и конкретной территории. Инициативы оценивают эксперты в области социального проектирования и креативных индустрий, НКО и представители региональных органов власти. «Газпром нефть» предоставляет финансовую и экспертную поддержку проектам по программе социальных инвестиций «Родные города», также обучая социальному проектированию участников грантового конкурса.

Таким образом, неравнодушным жителям станет проще реализовать свои идеи и улучшить жизнь родных регионов. Таких людей стремятся поддержать не только финансами, но и экспертизой. Важно, чтобы социальные инициативы приносили долгосрочную пользу и вдохновляли жителей регионов на новые проекты.

Наибольшее количество грантов в 2025 году будет выделено на культурные проекты. В Таре Омской области местные художники украсят муралами въезд в город, исторический центр и павильоны остановок. В арктическом селе Новый Порт для местных праздников и творческих мастер-классов появится гостевой чум. Омск сможет похвастаться новым арт-пространством на базе областного центра культуры «Сибиряк», а в селе Платовка Оренбургской области для местных жителей обустроят парк «Зелёный».

Среди победителей — проект «Магия света и тени». Это «палочка-выручалочка» по развитию театрального жанра для детей. 120 сельских ребят погрузятся в атмосферу самого древнего и поэтического вида искусства — театра. Ребята с педагогами будут развивать творческие способности и коммуникативные навыки с помощью традиционных сказок.

Ещё один победитель грантового конкурса в этом году — «Лай спасения» из Томска. Волонтёры проекта создадут несколько кинологических расчётов для добровольческих поисково-спасательных отрядов.

Авторы Валерия Мишина