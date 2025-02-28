Одиночество и уход из жизни вслед за другом: личная трагедия «тунеядца Феди» из фильма «Операция «Ы» 105 лет назад, 28 февраля 1920 года, родился советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов. За свою карьеру он снялся в почти 100 фильмах, но самой известной его ролью стал тунеядец Федя в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 28 февраля, 11:00 Актёр Алексей Смирнов. Обложка © Freepik, © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Участник Великой Отечественной войны

В 1940 году 20-летний Смирнов был призван в ряды Красной армии. В годы Великой Отечественной войны он сначала проходил службу в качестве химинструктора, а затем возглавил огневой взвод. В 1943 году, находясь в разведке, Смирнов лично уничтожил троих солдат вермахта, за что был награждён медалью «За отвагу».

В июле 1944 года Алексей в боях на территории Западной Украины первым бросился в атаку против 40 нацистов, чтобы поднять боевой дух своих товарищей. В том бою были убиты 17 немцев, а сам Смирнов лично взял в плен семерых. На счету будущего актёра было немало подвигов, которые были впоследствии отмечены командованием. Он был удостоен орденов Красной Звезды, Славы, медали «За боевые заслуги» и других наград.

Кроме того, на фронте он руководил в своём полку художественной самодеятельностью. Его полк в 1943 и 1944 годах побеждал в различных культурных конкурсах среди подразделений дивизии.

В 1945 году во время форсирования Одера около Смирнова разорвался снаряд, в результате чего у него были повреждены брюшная полость и половые органы. Будущий актёр выжил, но врачи ему сообщили, что он никогда не сможет стать отцом.

Алексей Смирнов в годы войны. Фото © Wikipedia

Любовная трагедия актёра Смирнова

У Смирнова была возлюбленная, которая ждала его с фронта. С Лидией Масловой он познакомился ещё до службы в армии, а новогоднюю ночь 1941 года он сделал любимой предложение. Девушка ждала своего героя, но Алексей, вернувшись с фронта, даже не сообщил ей об этом. О приезде жениха Маслова случайно узнала от его родственников.

Ничего не подозревавшая девушка испекла пирог и отправилась в гости к Смирновым, чтобы повидаться с любимым. Но он её отверг, не называя причины такого поступка. Спустя пару лет Лидия вышла замуж за другого и только после этого узнала настоящую причину. Смирнов, который к тому моменту не мог иметь детей, решил не портить жизнь девушке.

В дальнейшем всю свою жизнь он прожил с матерью, которая нуждалась в уходе. Дело в том, что в 1941 году погиб младший брат Алексея. Их мать очень болезненно восприняла гибель сына, что существенно отразилось на её физическом и психическом состоянии. Фронтовику-орденоносцу за его заслуги полагалась квартира, но Смирнов решил остаться с мамой в крохотной коммуналке и всю оставшуюся жизнь заботился о ней.

Алексей Смирнов в юности. Фото © Kinopoisk.ru

«Второй дубль могу не пережить»

В 1973 году вышел фильм «В бой идут одни «старики». В этой картине запомнившийся советским гражданам как комик Смирнов играл драматическую роль механика Макарыча.

В первый же день работы над картиной артиста госпитализировали. Во время съёмок фронтового эпизода у Смирнова прихватило сердце. По всей видимости, военное прошлое актёра дало о себе знать, переживший личную трагедию Смирнов очень воспринял снимаемую сцену. В дальнейшем он признавался в разговоре с режиссёром Леонидом Быковым: «Второй дубль могу не пережить». В итоге финальная часть фильма так и осталась снятой с единственного дубля.

Смирнов сыграл свою роль в картине блестяще, но на начальном этапе Быкову пришлось отстаивать кандидатуру актёра. Руководство не хотело утверждать на роль Макарыча «шута» Смирнова. В ответ на это Быков напомнил, что Алексей был удостоен в годы войны 11 наград. После этого кандидатура Смирнова была утверждена.

Алексей Смирнов в роли Макарыча в фильме «В бой идут одни «старики». Фото © imdb.com

Ушёл вслед за другом

В апреле 1979 года 59-летний Алексей вновь оказался на больничной койке из-за проблем с сердцем. Пока актёр находился в медучреждении, в автокатастрофе погиб режиссёр Леонид Быков, его друг. Врачи категорически запретили сообщать Смирнову о произошедшем.

В начале мая Смирнова выписали из больницы — и он решил перед уходом накрыть стол для персонала. Во время застолья актёр неоднократно упоминал Быкова. Один из присутствовавших проговорился о гибели режиссёра. Услышав это, Смирнов вернулся в палату. Вечером 7 мая 1979 года он скончался. Его больное сердце не выдержало известия о потере товарища.

Авторы Альмир Хабибуллин