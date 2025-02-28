Опубликована расширенная программа II форума «Женщины за здоровое общество»

4 марта 2025 года Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс проводит II форум «Женщины за здоровое общество». Он состоится под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совфеде при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального медико-биологического агентства России.

Во второй день Форума, 5 марта, при поддержке экосистемы «Здоровое общество» Фонда Росконгресс будут организованы профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения.

«Экспертный трек «Здоровое общество» традиционно объединит всех заинтересованных в оздоровлении нации. Деловая программа вышла очень насыщенной и охватывает множество аспектов здравоохранения, в том числе обсуждение вопросов лекарственной безопасности, мер профилактики и лечения социально значимых заболеваний, доступность здорового питания для населения нашей страны, применение искусственного интеллекта в медицинской практике, инновационные технологии здоровьесбережения и многие другие вопросы. Участники смогут обменяться опытом, поделиться своими наработками и идеями, а также узнать о последних тенденциях в области сохранения здоровья», – отметила первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член комиссии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федерации Анастасия Столкова.