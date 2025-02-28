Опубликована расширенная программа II форума «Женщины за здоровое общество»
Опубликована расширенная программа II форума «Женщины за здоровое общество» и мероприятий проекта «Здоровое общество» Фонда Росконгресс.
4 марта 2025 года Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс проводит II форум «Женщины за здоровое общество». Он состоится под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совфеде при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального медико-биологического агентства России.
Во второй день Форума, 5 марта, при поддержке экосистемы «Здоровое общество» Фонда Росконгресс будут организованы профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения.
В экспертных дискуссиях примут участие:
- заместитель министра здравоохранения Евгения Котова
- заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева
- первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева
- первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев
- руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова
- председатель ФОМС Илья Баланин
- директор по медицине ОАО «Российские железные дороги», начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО РЖД Елена Жидкова
- директор, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Евгений Шляхто
- директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина
- президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев
- научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян
- генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Виталий Омельяновский и другие.
«Экспертный трек «Здоровое общество» традиционно объединит всех заинтересованных в оздоровлении нации. Деловая программа вышла очень насыщенной и охватывает множество аспектов здравоохранения, в том числе обсуждение вопросов лекарственной безопасности, мер профилактики и лечения социально значимых заболеваний, доступность здорового питания для населения нашей страны, применение искусственного интеллекта в медицинской практике, инновационные технологии здоровьесбережения и многие другие вопросы. Участники смогут обменяться опытом, поделиться своими наработками и идеями, а также узнать о последних тенденциях в области сохранения здоровья», – отметила первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член комиссии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федерации Анастасия Столкова.