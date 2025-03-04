Малые, но значимые: как бизнес помогает меняться российским городам к лучшему

3 марта в России стартовал приём заявок на грантовый конкурс социальных проектов, который вот уже третий год проводит компания РУСАЛ. Он направлен на поддержку, развитие и повышение качества жизни людей на территориях ответственности компании. Заявки будут приниматься до 15 апреля, а победители станут известны в середине июля. Сумма поддержки каждого проекта может достигать пяти миллионов рублей.

Участие в конкурсе могут принять проекты социального воздействия для некоммерческих организаций, включая государственные, федеральные, региональные и муниципальные учреждения. Основой конкурса является индекс устойчивого развития городов. Благодаря собственному аналитическому инструменту компании оценивать привлекательность городов, где сосредоточены её производства, для жизни и работы, выявлять сферы, требующие повышенного внимания, а также анализировать эффективность инвестиций в реализованных проектах.

Заявку можно подать по одному из трёх направлений:

«Образование» — развитие новых подходов к повышению квалификации и развитию кадров в сфере образования и здравоохранения. Внедрение востребованных практик дополнительного образования детей и взрослых.

«Общество» — развитие социальной инициативы, волонтёрства, повышение сплочённости и вовлечённости жителей в созидательные сообщества, создание и развитие специализированных волонтёрских центров.

«Достойный досуг» — расширение возможностей для досуга и отдыха жителей, развитие культурно-досуговой среды на базе библиотек, музеев, театров, создание и развитие инфраструктуры для проведения городских культурно-массовых мероприятий.

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Кроме того, поддержку получат проекты поддержки и популяризации спорта и здорового образа жизни, в том числе с помощью развития необходимой инфраструктуры.

В этом году его география выросла до 18 территорий ответственности компании — города Братск, Тайшет, Шелехов в Иркутской области, Ачинск, Красноярск, посёлок Таёжный, село Карабула в Красноярском крае, посёлок Белогорск и город Новокузнецк в Кемеровской области, города Сорск и Саяногорск в Республике Хакасия, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск в Свердловской области, Бокситогорск Ломоносовского района в Ленинградской области, Волгоград в Волгоградской области, Кандалакша в Мурманской области.

По итогам прошлогоднего конкурса поддержку получил 31 проект, общая сумма инвестиций составила около 100 миллионов рублей. Среди них — два проекта из Ачинска. Один из них предусматривает создание учебно-симуляционных площадок для студентов-медиков и медперсонала города, а второй занимается развитием скалолазания как одного из видов спортивного досуга для жителей города разных возрастных групп.

Ещё один прошлогодний победитель — проект из Волгограда по созданию на базе музея-заповедника «Сталинградская битва» культурно-досугового центра, мероприятия которого ориентированы на геймификацию познавательного процесса. В Саяногорске поддержку получили сразу четыре проекта, среди которых создание уличной площадки и зоны настольных игр в детском доме, а также специальной площадки для выгула и дрессуры собак, в том числе из приюта.

В Сорске организаторы конкурса решили поддержать «Мир сенсориум» — комнату психологической разгрузки, которая позволяет создать эффективную образовательную среду для детей с особенными потребностями. Кроме того, грант получило «ИнтерАКТИВНОЕ краеведение», позволяющее детям и подросткам получать информацию о родном регионе в интересном и ярком формате.

Фото © Пресс-служба РУСАЛа