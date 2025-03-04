Интернет-мошенники стали активнее перед праздниками В праздники интернет-мошенники повышают свою активность. Число фишинговых ресурсов в январе – феврале этого года выросло вдвое. 4 марта, 10:07 В этом году интернет-мошенники стали активнее перед праздниками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

В прошлом году в новогодние каникулы и в преддверии гендерных праздников зафиксировано порядка 17 тысяч фишинговых доменов в месяц. В этом году уровень выявления в январе превысил отметку в 30 тысяч доменов. Таковы данные антифишинговой платформы МегаФона.

Ресурсы–имитаторы финансовой тематики занимают примерно 60% от общей доли. На втором месте сайты, маскирующиеся под маркетплейсы и крупные интернет-магазины брендов, — всего около 10%. Растёт и количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учётных записей мессенджеров и социальных сетей. Отдельно стоит отметить категорию сайтов, имитирующих официальные сервисы проверки доступов или разрешений.

Чтобы защитить себя от фишинга, нужно добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачать официальные приложения, установить антивирусное ПО и двухфакторную аутентификацию.

Авторы Валерия Мишина