В России может появиться список игрушек для детсадов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал утвердить перечень поставляемых игрушек в детские сады. Об этом он заявил на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка», которое состоялось в национальном центре «Россия».

«Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период — один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужен, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определённого возраста», — отметил глава Минпросвещения.

Заседание оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка», которое состоялось в национальном центре «Россия». Фото © Life.ru

Он обратил внимание, что на полках магазинов до сих пор есть те игрушки, которые формируют нетрадиционные для России ценности, поэтому нужен механизм доведения игрушек конкурса «Родная игрушка» в магазины.

Напомним, что в России проходит конкурс по разработке отечественных игр и игрушек «Родная игрушка». Его организовало Российское общество «Знание» совместно с «Движением первых». Цель конкурса — стимулирование разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Стать участником конкурса и представить свой проект могли как профессиональные разработчики, так и любители в возрасте от 14 лет. Финал конкурса состоится в сентябре 2025 года.

Как рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, всего на конкурс поступило 28 тысяч заявок — это 2 с лишним тысячи от юридических лиц и предпринимателей, которые занимаются производством игрушек профессионально, и 26 тысяч от физических лиц. Из них оргкомитет предложил утвердить более 170 заявок из 51 региона для прохождения во второй этап.