VK Tech впервые опубликовал аудированные финансовые результаты за год
Разработчик корпоративного ПО VK Tech впервые опубликовал аудированные финансовые результаты за прошедший год. Так, выручка VK Tech за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд рублей, рост выручки от крупных клиентов составил 28,3% год к году, от клиентов малого и среднего размера — 58%. Драйверами роста стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace.
Операционные расходы VK Tech в 2024 году выросли на 23,5% год к году до 9,2 млрд рублей преимущественно за счёт увеличения расходов на IT-команду. Скорректированная EBITDA в 2024 году увеличилась в 2,4 раза год к году до 4 млрд рублей. Чистая прибыль в 2024 году достигла 1,3 млрд рублей, продемонстрировав рост в три раза год к году, вслед за ростом показателя скорректированной EBITDA.
«В 2024 году бизнес VK Tech продолжил демонстрировать высокие темпы роста. Основой для роста ключевых финансовых показателей стала комбинация двух моделей поставки: On-Premise и On-Cloud», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев. — «В прошлом году команда VK Tech в два раза увеличила клиентскую базу, запустила крупные проекты у новых клиентов, в том числе в банковской и промышленной отраслях, представила знаковые для рынка решения, в частности — VK Data Platform и собственную технологию виртуальных рабочих столов, а также интегрировала продукты «Р7» в экосистему предложений для клиентов. По оценкам Strategy Partners, рынок российского корпоративного ПО будет расти в среднем на 24% в год до 2030 года и достигнет 700 млрд рублей. Уверен, VK Tech станет частью этой динамики».
Распределение выручки по направлениям:
- Выручка направления «Облачная платформа» за 2024 год выросла на 82,3% год к году до 5,8 млрд рублей. Рост обусловлен параллельным развитием решений в форматах On-Cloud — рост 50% год к году, и On-Premise — рост в 2,5 раза год к году. Рост потребления в формате частного облака обеспечен масштабированием проектов текущих крупных клиентов и привлечением новых.
- Выручка направления «Сервисы продуктивности» за 2024 год выросла на 41,2% год к году до 3,6 млрд рублей. Рост наблюдался в форматах On-Cloud (рост 59,6% год к году) и On-Premise (рост 33,0% год к году).
- Выручка направления «Дата-сервисы» за 2024 год увеличилась на 30,3% год к году до 2,2 млрд рублей. Драйвером роста стали продажи в формате Оn-Premise (рост 31,8% год к году).
- Выручка направления «Бизнес-приложения» за 2024 год составила 2 млрд рублей. Около 53% выручки за 2024 год приходится на клиентов в продукте VK HR Tek.
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