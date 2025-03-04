«Высшая школа новых медиа» выпустила первый поток управленцев. Обучение прошли 54 руководителя федеральных и региональных интернет-СМИ, а также владельцы крупных каналов в соцмедиа, в том числе гендиректор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов, digital-директор News Media Holding, генеральный директор Super Артём Беленикин, заместитель генерального директора и генеральный продюсер News Media Holding Андрей Мякенький и руководитель проекта «Не выходя из комнаты» Сергей Изотов.

Руководитель мастерской «Высшей школы медиа» Михаил Канавцев и гендиректор LIFE и SHOT Денис Арапов. Фото © Предоставлено Life.ru

Также среди выпускников — руководители холдинга «ФедералПресс», региональных медиахолдингов – в частности, «Кубань-24», «Архыз 24» и других, а также руководители крупнейших сеток Telegram-каналов и пабликов.

Мы понимаем, что рынок новых медиа — это не просто текст, а сложный синтез технологий, аналитики и креативного мышления. С учётом стремительного роста технологий, включая искусственный интеллект, нам нужно быть в курсе всех инноваций и уметь их интегрировать в нашу работу. Обучение в «Высшей школе новых медиа» помогло переосмыслить внутренние процессы команд. Денис Арапов Гендиректор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов

Во время обучения участники проработали освещение в медиа культурного и технологического суверенитета России, поддержку участников и ветеранов СВО, популяризацию науки. Для погружения в тему медиаменеджеры посетили Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, Геликон-Оперу, Курчатовский институт и Музей Победы.

Гендиректор LIFE и SHOT Денис Арапов и вице-президент АКАР Алексей Парфун. Фото © Предоставлено Life.ru

Также участники программы встретились с экспертами – президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, начальником Управления Президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым и заместителем начальника Управления Алексеем Жаричем, гендиректором АНО «Институт развития интернета» Алексеем Гореславским, гендиректором АНО «Национальные приоритеты» Софией Малявиной, гендиректором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым, заместителем министра культуры РФ Сергеем Першиным, председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой, политическим деятелем, писателем Захаром Прилепиным и другими.

«В России нет программ, которые бы обучали руководителей медиа. Это первая сборка, в ходе которой мы помогли прокачать управленческие навыки медиаменеджеров и сообща сформулировали подходы к вызовам, стоящим перед Россией. На обучении мы объединили медиаменеджеров, запустили процесс обмена практиками, дали механики выработки совместных решений. Рассчитываем, что они продолжат взаимодействие после обучения, станут наставниками для медиасообщества и будут вместе развивать отрасль», – отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.