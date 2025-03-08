Время первых: самые героические женщины СССР, которые ни в чём не уступали мужчинам Пока на Западе женщины из кожи вон лезли, чтобы доказать мужчинам, что они имеют право на труд, в СССР женщинам была предоставлена возможность стать тем, кем хочешь. 8 марта, 03:15 Лётчик 586-го истребительного авиационного полка Тамара Памятных и космонавт Валентина Терешкова. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ruskpp, © back-in-ussr

Первая женщина-министр

Именно в СССР впервые в мире кресло министра было доверено женщине. Пламенная революционерка Александра Коллонтай была в 1917 году назначена главой большевистского правительства Владимиром Лениным на пост министра социального обеспечения. Тогда эта должность называлась «народный комиссар государственного призрения». Правда, продержалась она на этой должности недолго — с октября 1917-го по февраль 1918 года. Это ей советские женщины обязаны постулатом, что женское здоровье и родовспоможение должны стоять во главе угла социальной политики государства. Кроме того, первая женщина-министр боролась за ликвидацию неграмотности среди женщин.

Министр социального обеспечения Александра Коллонтай. Фото © Репродукция ТАСС

Первая женщина-мотогонщица

В 1936 году в США женщины могли устроиться на работу секретарём-машинисткой или официанткой, а в СССР уже проходили женские мотопробеги и мотогонки. Например, в 1936 году был проведён женский мотопробег Ижевск – Москва. 15 отчаянных мотоциклисток преодолели маршрут Ижевск – Казань – Владимир – Ногинск – Москва длиной в 1675 километров на советских мотоциклах «Иж».

В 1936 году в Серпухове прошли первые женские мотогонки. Фото © foto-history

В 1936 году в Серпухове были проведены первые женские мотогонки (первая американская мотогонщица Мэри Макги в это время только-только родилась). Участники парами должны были проехать один километр по прямой. К сожалению, история сохранила только одну фамилию женщины, участвовавшей в этих соревнованиях, — это мотоциклистка из Москвы Галина Теплякова. Она выступала за спортивный клуб «Старт» и в 1938 году стала чемпионкой СССР в спринте на один километр — с ходу в классе 300 куб.см.

Однако первенство у Тепляковой может оспорить ещё одна советская мотогонщица, легенда тех лет — Ирина Владимирова. Она стала чемпионкой в таких же гонках годом ранее — в 1937 году. Более того, Владимирова установила рекорд скорости СССР в гонке на 100 километров. Прошла дистанцию за 1:08:32. Мужчины-гонщики нервно курили в сторонке. Никто из них не смог опередить Владимирову.

Ирина Владимирова. Фото © VK / Девушки-байкеры

Первая женщина-тракторист

В 1929 году в СССР первая женщина-тракторист Прасковья Ангелина села за управление трактором после окончания курсов механизаторов. Ей было всего 17 лет. В 21 год Паша организовала и возглавила женскую бригаду трактористок, а затем стала инициатором создания курсов трактористов специально для женщин. Лозунг, который Паша обратила к своим ровесницам, был таким: «Сто тысяч подруг — на трактор!». Благодаря её примеру трактористами и комбайнерами в СССР стали 200 000 советских женщин. За свою ударную деятельность Прасковья Ангелина удостоилась стать дважды Героем Социалистического Труда.

К слову сказать, первая комбайнер Эстонии Эльмина Отсман родилась в 1924 году, а за управление трактором села в 1948 году. В 1949 году села на трактор первая китайская женщина-тракторист — Лянь Цзюнь. Ей было 19 лет.

Первая женщина-тракторист Прасковья Ангелина. Фото © Wikipedia

Первая женщина – военный лётчик

Если в гражданской авиации иностранцы перещеголяли русских, то по части военной авиации советским красоткам равных не было. Нигде больше в мире не было женского авиационного полка. Немцы прозвали наших лётчиц «ночными ведьмами» — за бесшумность полёта самолётов По-2.

Полк был организован в октябре 1941 года стараниями легенды советской авиации Марины Расковой. В него вошли девушки-добровольцы в возрасте от 18 до 25 лет. Официально авиаполк назывался так: 588-й ночной бомбардировочный. Во время войны погибли 32 отважные лётчицы.

Екатерина Буданова. Фото © Wikipedia

Были во время Великой Отечественной войны и герои-одиночки. Например, Екатерина Буданова. Она стала первой в мире военной лётчицей, которая свободно охотилась за противником. В воздушных боях она одержала 14 побед над врагом, совершила 256 вылетов и погибла в 27 лет под Антрацитом. Её самолёт был сбит группой «Мессершмиттов». Екатерина сумела посадить его на поле, но умерла от ран на руках у местных жителей, вытащивших её из кабины.

Первая женщина-танкист

Александра Ращупкина. Фото © Wikipedia

Женщин-танкистов на фронте Великой Отечественной войны было много. Но первой стала Александра Ращупкина. Она буквально повторила подвиг кавалерист-девицы Дуровой. Переоделась мужчиной и в 1942 году записалась на фронт добровольцем. На фронте за отчаянную храбрость получила прозвище Сашка-сорванец.

Правда открылась только в феврале 1945 года: Александру ранило, один из бойцов стал её перевязывать и распознал девицу. Скандал случился нешуточный, но за Ращупкину вступился генерал армии Василий Чуйков — и ей просто поменяли все документы. За героизм Сашка-сорванец была представлена к многочисленным наградам. Самые значимые из них: орден Красного Знамени и орден Отечественной войны II степени.

Первая женщина – капитан дальнего плаванья

Первая в мире женщина – капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Фото © slovoart

Именно в СССР в 1935 году появилась первая в мире женщина – капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Она прошла путь от палубного ученика до старпома, в 1935 году получила диплом капитана дальнего плаванья — и спустя год провела только что купленный Советским Союзом пароход «Хохневельс» (советское название «Чавыча») из Гамбурга через Сингапур в Петропавловск-Камчатский. Этот переход сделал её знаменитой на весь мир. После этого Анна Щетинина водила свою «Чавычу» по Охотскому морю.

Во время Великой Отечественной войны Анна Щетинина ходила с Дальнего Востока в США, в Канаду и в Японию, водила суда на Балтике. После войны продолжила учёбу и стала автором множества книг и справочников, преподавала в ДВВИМУ — Дальневосточном высшем инженерном морском училище. В США суда под управлением женщин появились только в 1970-х годах.

Первая женщина-космонавт

Космонавт Валентина Терешкова. Фото © prlib

Ну и конечно, все знают Валентину Терешкову — первую в мире женщину-космонавта. Свой легендарный полёт космонавт с позывным Чайка совершила 16 июня 1963 года. На корабле «Восток-6» она стартовала с Байконура и трое суток провела на орбите, совершив 49 витков вокруг планеты. Старт корабля она приветствовала словами поэта Владимира Маяковского: «Эй, небо! Сними шляпу! Я иду!» Свидетели говорили, что она всё сделала лучше и чётче некоторых космонавтов-мужчин и навсегда вписала своё имя в историю человечества.

Авторы Майя Новик