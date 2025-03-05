Ирина Хакамада, Георгий Лобушкин и Алексей Ткачук: Раскрыт состав спикеров TgConf
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Номинант Нобелевской премии мира и кандидат в президенты России 2004 года Ирина Хакамада станет хедлайнером образовательной программы конференции о продвижении в Telegram TgConf 20 марта. Она поделится своими взглядами на лидерство, баланс, бизнес и развитие личности в современном мире. Её нестандартный подход к решению жизненных задач обещает зарядить зрителей энергией и мотивацией.
Также в числе спикеров — более 30 экспертов в области крипты, digital-маркетинга и продаж через Telegram, в том числе бывший пресс-секретарь Павла Дурова и известный медиаменеджер Георгий Лобушкин, SMM-стратег и создатель блога Dnative.ru Алексей Ткачук, основатель «Церебро» Феликс Зинатуллин и другие.
Кроме того, прямо сейчас на сайте tgconf.ru идёт онлайн-голосование по шести номинациям. 20 марта организаторы подведут итоги TgConf Awards и назовут лучшие компании по мнению большинства.
TgConf ориентирована на профессионалов, занимающихся продвижением в Telegram: владельцев и авторов каналов, специалистов по настройке Tg Ads, менеджеров по посевам и разработчиков Telegram Mini Apps. Организаторы тщательно разрабатывают программу ивента, чтобы он прошёл ещё масштабнее и интереснее сентябрьского. Вечеринка состоится в одном из московских баров в сопровождении известного хедлайнера. Минувший год подарил незабываемую атмосферу с группой «Корни», а в этом году на сцене выступит звездный артист, имя которого пока держится в секрете.