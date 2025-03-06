На следующей неделе курс доллара ждёт парадоксальная ситуация. Какой уровень обновит рубль После длительного снижения курс доллара стал немного корректироваться и приближается к 90. Впрочем, на следующей неделе ожидаются события, которые могут заметно отразиться на валютном рынке. Сколько будет стоить рубль? 5 марта, 21:20 Как в ближайшее время изменится курс доллара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Что происходит с курсом валют в начале марта

Курсы иностранных валют в начале весны продолжают технический отскок с февральского полугодового дна. От недавних 85 за доллар, 90 за евро и 11,6 за юань им уже удалось отойти в среднем на 5%. Потенциал для движения вверх ещё есть, но теперь уже небольшой. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

На неделе с 10 марта значение для рубля будут иметь геополитический компонент, избыточное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, цены на нефть и общий настрой глобальных рынков в отношении риска. Эти факторы перечислил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Стоит обратить внимание, что траектория сырьевых бирж отражается на рубле с лагом в несколько недель. Таким образом, нельзя исключать, что как раз во второй декаде марта курс рубля будет испытывать локальное давление от провала нефтяных цен ранее. Если, конечно, во внешнем контуре не появятся более сильные факторы, — добавил Владислав Антонов.

Корректировка курса рубля, по мнению главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, связана прежде всего со снижением экспортных доходов. В результате снизилось и внешнеторговое сальдо по итогам первого квартала 2025 года. Потери в доходах на фоне крепкого рубля выросли из-за снижения мировых цен на нефть (напомним, нефть марки Brent потеряла около десяти долларов в цене с начала года, российские марки, соответственно, тоже подешевели).

Каким будет курс рубля на следующей неделе

Владислав Антонов ожидает, что доллар будет торговаться в пределах 88–91 рубля, тогда как справедливо оценённый курс доллара находится выше, в диапазоне 100–105. Евро проторгуется в рамках 92–96, а юань — около 12,50.

— По нашим оценкам, с разворотных минимумов зимы доллар весной может вернуться на уровень 90, евро к 94, а юань — поближе к динамической линии сопротивления на 12,5. Евро уже отработал эту цель, официальному внебиржевому доллару от ЦБ не достаёт около процента, а юаню при текущих 12,3 не хватает 1,5%. Как раз после выходных курсы инвалют и могут дорисовать волну отскока. Но большего пока ждать рано. На фоне геополитического прогресса риск-премия в курсе рубля снижена, что и оберегает его от падения. Сильно ослабнуть рубль может лишь при очередном витке конфронтации, — считает Михаил Зельцер.

Наблюдаемое резкое укрепление рубля с начала года связано в том числе с сезонным ростом объёма чистых продаж со стороны экспортёров, которые продавали валютную выручку для осуществления фискальных платежей. На данный момент пик налоговых платежей пройден. Сейчас ожидается, что курс российской валюты может продолжить отскок, и к концу следующей недели подняться к уровню 92,8 рубля за доллар. Это произойдёт на фоне активно дешевеющей нефти. Технически курс вернулся в диапазон цен 87,7–93,1 за доллар. На этом уровне он торговался почти год — с ноября 2023-го по октябрь 2024 года. Об этом рассказал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Если принять во внимание настроения на нефтяном рынке и ограничения по физическому притоку валюты, на общем фоне курс тяготеет скорее к движению в сторону 92 рублей. Доллар, кстати, также слабеет последние недели против корзины основных мировых валют, вернувшись к уровням лета прошлого года. Этот момент отметил руководитель управления аналитических исследований «АВИ кэпитал» Дмитрий Александров.

— Рубль уже полностью воспользовался позитивом внешних геополитических факторов и начинает медленно сдавать позиции. Сейчас в центре внимания риски сокращения профицита торгового баланса в первом квартале на фоне продолжающегося снижения нефтяных цен. В ближайшее время ожидаем колебания котировок доллара в пределах 86,50–91 рубля, евро 90,50–95,50, юаня 11,90–12,55, — считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

Курс доллара на следующую неделю будет определяться сразу несколькими факторами. Основной из них — возможность улучшения отношений между Россией и США, что может снизить геополитическую напряжённость и повысить привлекательность рубля для инвесторов. Если появятся сигналы к возможному диалогу и снижению санкционного давления, рубль может укрепиться, а курс доллара может опуститься ниже 90 рублей. Такой прогноз сделал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

По его мнению, на предстоящей неделе доллар, вероятно, будет находиться в диапазоне 89–92 рублей. Олег Калманович ожидает, что на следующей неделе установятся такие курсы валют: около 86,5–91 рубля за доллар, 90,50–95,50 за евро и 11,90–12,55 за китайский юань.

Авторы Нина Важдаева