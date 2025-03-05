Российские туристы невольно продлили свои отпуска на Кубе из-за сломавшегося самолёта
SHOT: Туристы из РФ не могут вылететь домой с Кубы из-за неполадки в самолёте
Российские туристы застряли на Кубе и почти сутки не могут вылететь домой из-за технических проблем с самолётом. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, накануне вечером по местному времени около 400 российских туристов должны были вылететь из Варадеро в Москву рейсом компании «Россия». Однако после того, как самолёт прилетел на Кубу, стало известно о неполадке, из-за которой вылет отложили, рассказывают очевидцы.
Туристов сразу же развезли по гостиницам, где они ждут обратного рейса. За ними летит резервный борт. Ожидается, что вылететь в Москву россияне смогут в районе 3 утра по московскому времени.